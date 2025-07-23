https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030751444.html
Российские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ
Российские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
Российские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ
Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:12:00+03:00
2025-07-23T05:12:00+03:00
2025-07-23T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
Российские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ
Российский экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ