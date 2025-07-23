https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030751444.html

Российские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ

Российские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025

Российские военные нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:12:00+03:00

2025-07-23T05:12:00+03:00

2025-07-23T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34