https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.07.2025
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо
Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области, ВС РФ держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:22:00+03:00
2025-07-23T07:22:00+03:00
2025-07-23T07:22:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_dbbec76cb0d6db2337ea870011f3436a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области, ВС РФ держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."Дроны вообще стали основным элементом на линии боевого соприкосновения", - сказал Сальдо.Губернатор напомнил, что сегодня линия фронта проходит по Днепру."Наши силы держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции. Всё делается с учетом обстановки, а она меняется каждый день", - сказал он.Сальдо подчеркнул, что периодически военные ВСУ сдаются в плен, но из-за географических особенностей местности этот процесс пока не носит массовый характер."Противник цепляется за каждую позицию. С другой стороны, притоку пленных мешает река, по которой проходит ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) в нашей области", - сказал губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250722/rossija-2030603938.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_50e221f4a915685b54949324f3b4bea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо
Сальдо: дроны стали основным элементом ведения боя в Херсонской области