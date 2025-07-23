https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html

Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо

Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.07.2025

Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо

Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области, ВС РФ держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:22:00+03:00

2025-07-23T07:22:00+03:00

2025-07-23T07:22:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_dbbec76cb0d6db2337ea870011f3436a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области, ВС РФ держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."Дроны вообще стали основным элементом на линии боевого соприкосновения", - сказал Сальдо.Губернатор напомнил, что сегодня линия фронта проходит по Днепру."Наши силы держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции. Всё делается с учетом обстановки, а она меняется каждый день", - сказал он.Сальдо подчеркнул, что периодически военные ВСУ сдаются в плен, но из-за географических особенностей местности этот процесс пока не носит массовый характер."Противник цепляется за каждую позицию. С другой стороны, притоку пленных мешает река, по которой проходит ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) в нашей области", - сказал губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250722/rossija-2030603938.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность