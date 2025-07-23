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Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.07.2025
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо
Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области, ВС РФ держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:22:00+03:00
2025-07-23T07:22:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области, ВС РФ держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."Дроны вообще стали основным элементом на линии боевого соприкосновения", - сказал Сальдо.Губернатор напомнил, что сегодня линия фронта проходит по Днепру."Наши силы держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции. Всё делается с учетом обстановки, а она меняется каждый день", - сказал он.Сальдо подчеркнул, что периодически военные ВСУ сдаются в плен, но из-за географических особенностей местности этот процесс пока не носит массовый характер."Противник цепляется за каждую позицию. С другой стороны, притоку пленных мешает река, по которой проходит ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) в нашей области", - сказал губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250722/rossija-2030603938.html
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россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо

Сальдо: дроны стали основным элементом ведения боя в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области, ВС РФ держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Дроны вообще стали основным элементом на линии боевого соприкосновения", - сказал Сальдо.
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Губернатор напомнил, что сегодня линия фронта проходит по Днепру.
"Наши силы держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции. Всё делается с учетом обстановки, а она меняется каждый день", - сказал он.
Сальдо подчеркнул, что периодически военные ВСУ сдаются в плен, но из-за географических особенностей местности этот процесс пока не носит массовый характер.
"Противник цепляется за каждую позицию. С другой стороны, притоку пленных мешает река, по которой проходит ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) в нашей области", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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