https://ria.ru/20250723/soveschanie-2030879207.html

Путин собрал совещание с членами правительства

Путин собрал совещание с членами правительства - РИА Новости, 23.07.2025

Путин собрал совещание с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом станет развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:23:00+03:00

2025-07-23T16:23:00+03:00

2025-07-23T16:29:00+03:00

политика

россия

татьяна голикова

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом станет развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". С докладами о ходе развития "земских" программ выступят вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что глава государства также обсудит с членами правительства текущие вопросы.

https://ria.ru/20250402/pedagogi-2008884563.html

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Путин проводит совещание с членами Правительства по видеосвязи Путин проводит совещание с членами Правительства по видеосвязи 2025-07-23T16:23 true PT1M07S

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политика, россия, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, владимир путин