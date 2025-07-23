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Путин собрал совещание с членами правительства - РИА Новости, 23.07.2025
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16:23 23.07.2025 (обновлено: 16:29 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/soveschanie-2030879207.html
Путин собрал совещание с членами правительства
Путин собрал совещание с членами правительства - РИА Новости, 23.07.2025
Путин собрал совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом станет развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:23:00+03:00
2025-07-23T16:29:00+03:00
политика
россия
татьяна голикова
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом станет развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". С докладами о ходе развития "земских" программ выступят вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что глава государства также обсудит с членами правительства текущие вопросы.
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Путин проводит совещание с членами Правительства по видеосвязи
Путин проводит совещание с членами Правительства по видеосвязи
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политика, россия, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, владимир путин
Политика, Россия, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Путин собрал совещание с членами правительства

Путин собрал совещание с членами правительства по развитию земских программ

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом станет развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".
С докладами о ходе развития "земских" программ выступят вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ожидается, что глава государства также обсудит с членами правительства текущие вопросы.
Школьники в классе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"
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ПолитикаРоссияТатьяна ГоликоваДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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