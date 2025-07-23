https://ria.ru/20250723/soveschanie-2030879207.html
Путин собрал совещание с членами правительства
Путин собрал совещание с членами правительства - РИА Новости, 23.07.2025
Путин собрал совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом станет развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:23:00+03:00
2025-07-23T16:23:00+03:00
2025-07-23T16:29:00+03:00
политика
россия
татьяна голикова
дмитрий чернышенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030880265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b5bf8a2679c920d09037ecb823dcdcd.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом станет развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". С докладами о ходе развития "земских" программ выступят вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что глава государства также обсудит с членами правительства текущие вопросы.
https://ria.ru/20250402/pedagogi-2008884563.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030880265_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e9391499b35129099dc43aeda51f0a66.jpg
Путин проводит совещание с членами Правительства по видеосвязи
Путин проводит совещание с членами Правительства по видеосвязи
2025-07-23T16:23
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, владимир путин
Политика, Россия, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Путин собрал совещание с членами правительства
Путин собрал совещание с членами правительства по развитию земских программ