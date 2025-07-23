https://ria.ru/20250723/sostav-2030769675.html
Источник рассказал о составе российской делегации на переговоры с Украиной
Источник рассказал о составе российской делегации на переговоры с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Источник рассказал о составе российской делегации на переговоры с Украиной
В российскую делегацию на новый раунд переговоров с Украиной войдут четыре основных члена и четыре эксперта, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:32:00+03:00
2025-07-23T09:32:00+03:00
2025-07-23T13:45:00+03:00
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стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. В российскую делегацию на новый раунд переговоров с Украиной войдут четыре основных члена и четыре эксперта, сообщил РИА Новости источник."В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта", — сообщил источник.Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования. На новой встрече предполагается обсуждение меморандумов и гуманитарных вопросов.Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют. Россия эту информацию не подтверждала.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html
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украина, россия, в мире, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Украина, Россия, В мире, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Источник рассказал о составе российской делегации на переговоры с Украиной
На переговоры с Украиной в Стамбул приедут по четыре основных члена и эксперта