https://ria.ru/20250723/sostav-2030769675.html

Источник рассказал о составе российской делегации на переговоры с Украиной

Источник рассказал о составе российской делегации на переговоры с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025

Источник рассказал о составе российской делегации на переговоры с Украиной

В российскую делегацию на новый раунд переговоров с Украиной войдут четыре основных члена и четыре эксперта, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:32:00+03:00

2025-07-23T09:32:00+03:00

2025-07-23T13:45:00+03:00

украина

россия

в мире

стамбул

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. В российскую делегацию на новый раунд переговоров с Украиной войдут четыре основных члена и четыре эксперта, сообщил РИА Новости источник."В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта", — сообщил источник.Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования. На новой встрече предполагается обсуждение меморандумов и гуманитарных вопросов.Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют. Россия эту информацию не подтверждала.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.

https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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