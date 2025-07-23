https://ria.ru/20250723/solntsev-2030952764.html

Солнцев принял участие в открытии окружного этапа "Зарницы 2.0" в Оренбурге

Солнцев принял участие в открытии окружного этапа "Зарницы 2.0" в Оренбурге - РИА Новости, 23.07.2025

Солнцев принял участие в открытии окружного этапа "Зарницы 2.0" в Оренбурге

Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" Приволжского федерального округа (ПФО) открылся в Оренбурге в среду, в церемонии принял... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:25:00+03:00

2025-07-23T19:25:00+03:00

2025-07-23T19:25:00+03:00

оренбургская область

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евгений солнцев

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" Приволжского федерального округа (ПФО) открылся в Оренбурге в среду, в церемонии принял участие врио губернатора региона Евгений Солнцев, сообщает пресс-служба облправительства. Область встретила участников состязаний в 12-й раз. Они проводятся в регионе под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Отряды-участники средней и специальной возрастных категорий из регионов Приволжского федерального округа проявят себя в состязаниях по тактической медицине, основам радиационной, химической и биологической защиты, тактической и огневой подготовке. Также участники покажут свои навыки в дисциплинах "Инженерное оборудование и маскировка позиций", "Выживание в экстремальных условиях". Помимо соревновательных дисциплин, в программу окружного этапа игры "Зарница 2.0" вошли культурный и досуговый блоки. За Оренбургскую область в средней возрастной категории выступает отряд "Гранит" из Красногвардейского района, в специальной – отряд "Легион ОАТК" Оренбургского автотранспортного колледжа имени В.Н. Бевзюка. Солнцев поприветствовал участников состязаний. "Это не просто соревнования, а настоящая школа мужества, дружбы и патриотизма, где каждый из вас может проявить свои лучшие качества! В этом году на оренбургской земле собрались 280 смелых, целеустремлённых ребят из регионов Приволжского федерального округа. Вы – будущее нашей страны, и ваша энергия, воля к победе и любовь к Родине вдохновляют нас всех!", – сказал врио губернатора региона, его слова приводит пресс-служба. Солнцев подчеркнул, что игра – это не только испытание силы и ловкости, но и проверка на сплоченность, взаимовыручку и умение работать в команде. "Здесь вы учитесь преодолевать трудности, поддерживать товарищей и идти к цели, несмотря ни на что. Эти навыки останутся с вами на всю жизнь. Хочу поблагодарить организаторов и наставников, которые вкладывают душу в подготовку участников. Благодаря вашим усилиям “Зарница” становится ярким, запоминающимся событием, которое объединяет поколения и укрепляет наши традиции", – отметил врио главы региона. С открытием окружного этапа участников также поздравили заместитель председателя правления "Движения Первых" Ксения Янова и заместитель начальника главного штаба "Юнармии" Владислав Бредихин. Церемония открытия началась с торжественного внесения Государственного флага Российской Федерации, флагов Оренбургской области, военно-патриотической игры "Зарница 2.0" и юнармейского движения. На мероприятии отметили значимость игры в Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С показательными выступлениями выступил 106-й учебный центр. Также на мероприятии коллективы региона исполнили патриотические композиции. Солнцев, представители "Движения Первых", "Юнармии" и департамента молодежной политики области пообщались с командирами команд окружного этапа. Они обсудили особенности игры, вклад участников специальной военной операции в воспитание молодежи, а также героев, которые являются примером. Победители окружного финала в составе сборной в сентябре отправятся на всероссийский этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0".

https://ria.ru/20250722/solntsev-2030705266.html

https://ria.ru/20250711/diplomy-2028599427.html

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оренбург, россия, оренбургская область, евгений солнцев