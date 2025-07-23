https://ria.ru/20250723/soglasovanie-2030813669.html
Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины
Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины
Всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:44:00+03:00
2025-07-23T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Без того, как проделать всю вот эту сложную работу (по проектам меморандумов - ред.), уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи Путина и Зеленского.Пресс-секретарь президента подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, стамбул
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стамбул
Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины
Песков назвал работу по меморандумам подготовкой к встрече Путина и Зеленского