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Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
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12:44 23.07.2025 (обновлено: 13:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/soglasovanie-2030813669.html
Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины
Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины
Всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:44:00+03:00
2025-07-23T13:12:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Без того, как проделать всю вот эту сложную работу (по проектам меморандумов - ред.), уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи Путина и Зеленского.Пресс-секретарь президента подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
https://ria.ru/20250723/peskov-2030815498.html
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, стамбул
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стамбул
Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины

Песков назвал работу по меморандумам подготовкой к встрече Путина и Зеленского

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Без того, как проделать всю вот эту сложную работу (по проектам меморандумов - ред.), уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи Путина и Зеленского.
Пресс-секретарь президента подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Песков: третий раунд переговоров России и Украины будет сложным
12:49
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСтамбул
 
 
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