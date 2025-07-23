https://ria.ru/20250723/soglasovanie-2030813669.html

Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины

Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025

Песков рассказал о согласовании проектов меморандумов России и Украины

Всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:44:00+03:00

2025-07-23T12:44:00+03:00

2025-07-23T13:12:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Всю работа по согласованию проектов меморандумов РФ и Украины можно расценивать как подготовку к вероятной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Без того, как проделать всю вот эту сложную работу (по проектам меморандумов - ред.), уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи Путина и Зеленского.Пресс-секретарь президента подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.

https://ria.ru/20250723/peskov-2030815498.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, стамбул