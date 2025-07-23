Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 23.07.2025 (обновлено: 14:51 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/smi-2030845599.html
СМИ: в Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета
СМИ: в Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета - РИА Новости, 23.07.2025
СМИ: в Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета
Ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета, пишет газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:26:00+03:00
2025-07-23T14:51:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета, пишет газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. По данным издания, с мая черновики письма "циркулируют" среди высших и средних военных чиновников, а также гражданского персонала, чтобы, как заявил собеседник агентства, "американская общественность знала, что этот парень понятия не имеет, что делает". "Некоторые чиновники Пентагона предпринимают попытки объявить Пита Хегсета непригодным для должности министра обороны", - пишет газета. По словам источников, опасающихся потери работы и преследования со стороны администрации президента США Дональда Трампа, письмо не будет обнародовано раньше следующей недели. По данным издания, в письме содержатся жалобы на политизированный процесс принятия решений, "дисфункцию" всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную тем, что источники называют одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия. Кроме того, собеседники издания сообщили о якобы озабоченности Хегсета "производимым впечатлением" - они указали на установку в Пентагоне гримерной, постановочные фотографии с поднятием тяжестей вместе с войсками и его новую политику для военнослужащих в отношении ухода за собой и бритья. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл охарактеризовал письмо как "дворцовые интриги", "раздутые сплетни ведущих СМИ", которые, по его словам, не волнуют американцев. В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.
https://ria.ru/20250416/kitaj-2011548630.html
https://ria.ru/20250722/putin-2030549855.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, politico
В мире, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Politico
СМИ: в Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета

Daily Mail: чиновники Пентагона готовят письмо с требованием отставки Хегсета

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета, пишет газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства.
По данным издания, с мая черновики письма "циркулируют" среди высших и средних военных чиновников, а также гражданского персонала, чтобы, как заявил собеседник агентства, "американская общественность знала, что этот парень понятия не имеет, что делает".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Минобороны КНР раскритиковало план США увеличить военный бюджет
16 апреля, 12:29
"Некоторые чиновники Пентагона предпринимают попытки объявить Пита Хегсета непригодным для должности министра обороны", - пишет газета.
По словам источников, опасающихся потери работы и преследования со стороны администрации президента США Дональда Трампа, письмо не будет обнародовано раньше следующей недели.
По данным издания, в письме содержатся жалобы на политизированный процесс принятия решений, "дисфункцию" всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную тем, что источники называют одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия.
Кроме того, собеседники издания сообщили о якобы озабоченности Хегсета "производимым впечатлением" - они указали на установку в Пентагоне гримерной, постановочные фотографии с поднятием тяжестей вместе с войсками и его новую политику для военнослужащих в отношении ухода за собой и бритья.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл охарактеризовал письмо как "дворцовые интриги", "раздутые сплетни ведущих СМИ", которые, по его словам, не волнуют американцев.
В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Экс-глава Пентагона неожиданно высказался о Путине
Вчера, 09:48
 
В миреСШАПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала