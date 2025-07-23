https://ria.ru/20250723/smi-2030845599.html

СМИ: в Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета

СМИ: в Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета - РИА Новости, 23.07.2025

СМИ: в Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета

Ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета, пишет газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:26:00+03:00

2025-07-23T14:26:00+03:00

2025-07-23T14:51:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета, пишет газета Daily Mail со ссылкой на чиновников ведомства. По данным издания, с мая черновики письма "циркулируют" среди высших и средних военных чиновников, а также гражданского персонала, чтобы, как заявил собеседник агентства, "американская общественность знала, что этот парень понятия не имеет, что делает". "Некоторые чиновники Пентагона предпринимают попытки объявить Пита Хегсета непригодным для должности министра обороны", - пишет газета. По словам источников, опасающихся потери работы и преследования со стороны администрации президента США Дональда Трампа, письмо не будет обнародовано раньше следующей недели. По данным издания, в письме содержатся жалобы на политизированный процесс принятия решений, "дисфункцию" всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную тем, что источники называют одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия. Кроме того, собеседники издания сообщили о якобы озабоченности Хегсета "производимым впечатлением" - они указали на установку в Пентагоне гримерной, постановочные фотографии с поднятием тяжестей вместе с войсками и его новую политику для военнослужащих в отношении ухода за собой и бритья. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл охарактеризовал письмо как "дворцовые интриги", "раздутые сплетни ведущих СМИ", которые, по его словам, не волнуют американцев. В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.

https://ria.ru/20250416/kitaj-2011548630.html

https://ria.ru/20250722/putin-2030549855.html

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в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, politico