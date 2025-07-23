https://ria.ru/20250723/slava-2030954890.html

Первый президент Армении предрек Пашиняну славу попа Гапона

Первый президент Армении предрек Пашиняну славу попа Гапона - РИА Новости, 23.07.2025

Первый президент Армении предрек Пашиняну славу попа Гапона

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян предрек премьеру страны Николу Пашиняну "славу" попа Гапона, если он не остановится перед кровопролитием в борьбе с... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:33:00+03:00

2025-07-23T19:33:00+03:00

2025-07-23T19:33:00+03:00

в мире

армения

ереван

левон тер-петросян

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян предрек премьеру страны Николу Пашиняну "славу" попа Гапона, если он не остановится перед кровопролитием в борьбе с иерархами Армянской апостольской церкви. Ранее Пашинян намекнул, что собирается провести акцию против иерархов Армянской апостольской церкви (ААЦ) в городе Вагаршапат, где расположен духовный центр Армянской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин. Он назвал планируемую акцию "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней. Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия. В среду он предложил принять новый упрощенный устав ААЦ, который позволит воплотить в жизнь эти планы. "Пока не поздно, отмените решение о митинге, который вы инициировали в Вагаршапате, и немедленно освободите политических заключенных, в первую очередь, архиепископов Баграта и Микаэла и (предпринимателя - ред.) Самвела Карапетяна", - говорится в статье Тер-Петросяна, опубликованной онлайн-ресурсом ilur.am. По его словам, как армянский народ, так и международное сообщество воспримут этот шаг не как признак слабости, а как проявление благоразумия, подобающего государственному деятелю. "В противном случае, господин премьер-министр, вы станете единственным ответственным за возможные столкновения и кровопролитие, снискав "бессмертную славу" попа Гапона", - заявил Тер-Петросян. Он призвал соотечественников ни в коем случае не участвовать в запланированном Пашиняном митинге, чтобы избежать его непредсказуемых последствий. "Не забывайте, что власти созданы не для того, чтобы угнетать вас и подвергать опасности, а для обеспечения благополучия и безопасности ваших семей", - подчеркнул первый президент республики. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250723/ustav-2030885103.html

https://ria.ru/20250716/armeniya-2029369446.html

https://ria.ru/20250628/avtoritet--2026020055.html

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в мире, армения, ереван, левон тер-петросян, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь