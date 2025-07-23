Рейтинг@Mail.ru
Западная система контроля за Украиной рухнула в одночасье, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/sistema-2030785784.html
Западная система контроля за Украиной рухнула в одночасье, заявил Медведчук
Западная система контроля за Украиной рухнула в одночасье, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.07.2025
Западная система контроля за Украиной рухнула в одночасье, заявил Медведчук
Система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье после подписания закона о фактическом... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:57:00+03:00
2025-07-23T10:57:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
виктор медведчук
владимир зеленский
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье после подписания закона о фактическом уничтожении независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Зеленский уже пошел в атаку на структуры, созданные американцами, которые смогли бы провести подобное расследование на Украине. В Киеве идет масштабная война киевского режима с НАБУ и САП, которые хотят уничтожить… Система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Дело, по словам Медведчука, начинает принимать серьезный оборот. Посты в правительственном квартале в Киеве усилены, основная задача – не допустить в правительственные здания сотрудников НАБУ, проход которых будет приравниваться к прорыву террористов или человека с боевым оружием. Опасения, как отмечает председатель совета движения, власти и силовиков не напрасны, в среде украинских грантоедов уже пошли призывы собирать Майдан. "Игра Зеленского понятна и предсказуема. Во внутренней политике он уничтожил пророссийскую оппозицию, теперь уничтожает прозападную… Чтобы спасти себя не только политически, но и физически, украинским прозападным силам нужно сносить Зеленского, а вот команды из-за рубежа нет, на что нелегитимный и рассчитывает. Зеленский поставил коллективный Запад на растяжку: ему нужно либо принять демонтаж западного контроля Банковой, что усложнит и так слабый контроль за деятельностью наркофюрера, давать ему денег столько, сколько попросит, либо потребовать прекратить демонтировать НАБУ и САП, угрожая отказом от финансовой и военной помощи", - продолжает Медведчук. По словам политика, указанные антикоррупционные ведомства были созданы американскими демократами и были в свое время использованы против президента США Дональда Трампа. Поэтому не исключено, что Вашингтон в курсе происходящего и даже "в деле". При этом, как считает Медведчук, у европейских кураторов нет прямого мотива заступаться за НАБУ и САП, поскольку они их не создавали. "Поэтому что Европе, что США выгодно отойти в сторону и дождаться, кто победит, и разговаривать уже с победителем. Это дает свободу действий как режиму Зеленского, так и прозападной оппозиции. Обе стороны жесткие и беспринципные, пойдут на любые преступления во имя власти. Но чем бы ни закончилось их противостояние, вопрос, зачем присылаются сотни миллиардов долларов и евро в Киев, еще жестче станет как в Вашингтоне, так и в Брюсселе", - подытожил Медведчук.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eb420323f15cd15e953782427670affb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, виктор медведчук, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, США, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины
Западная система контроля за Украиной рухнула в одночасье, заявил Медведчук

Медведчук: система контроля Запада за Украиной рухнула после закона о НАБУ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье после подписания закона о фактическом уничтожении независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
09:59
"Зеленский уже пошел в атаку на структуры, созданные американцами, которые смогли бы провести подобное расследование на Украине. В Киеве идет масштабная война киевского режима с НАБУ и САП, которые хотят уничтожить… Система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Дело, по словам Медведчука, начинает принимать серьезный оборот. Посты в правительственном квартале в Киеве усилены, основная задача – не допустить в правительственные здания сотрудников НАБУ, проход которых будет приравниваться к прорыву террористов или человека с боевым оружием. Опасения, как отмечает председатель совета движения, власти и силовиков не напрасны, в среде украинских грантоедов уже пошли призывы собирать Майдан.
"Игра Зеленского понятна и предсказуема. Во внутренней политике он уничтожил пророссийскую оппозицию, теперь уничтожает прозападную… Чтобы спасти себя не только политически, но и физически, украинским прозападным силам нужно сносить Зеленского, а вот команды из-за рубежа нет, на что нелегитимный и рассчитывает. Зеленский поставил коллективный Запад на растяжку: ему нужно либо принять демонтаж западного контроля Банковой, что усложнит и так слабый контроль за деятельностью наркофюрера, давать ему денег столько, сколько попросит, либо потребовать прекратить демонтировать НАБУ и САП, угрожая отказом от финансовой и военной помощи", - продолжает Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
На Западе раскрыли, на что решился Зеленский в отношении США
08:44
По словам политика, указанные антикоррупционные ведомства были созданы американскими демократами и были в свое время использованы против президента США Дональда Трампа. Поэтому не исключено, что Вашингтон в курсе происходящего и даже "в деле". При этом, как считает Медведчук, у европейских кураторов нет прямого мотива заступаться за НАБУ и САП, поскольку они их не создавали.
"Поэтому что Европе, что США выгодно отойти в сторону и дождаться, кто победит, и разговаривать уже с победителем. Это дает свободу действий как режиму Зеленского, так и прозападной оппозиции. Обе стороны жесткие и беспринципные, пойдут на любые преступления во имя власти. Но чем бы ни закончилось их противостояние, вопрос, зачем присылаются сотни миллиардов долларов и евро в Киев, еще жестче станет как в Вашингтоне, так и в Брюсселе", - подытожил Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Профессор раскрыл, что произошло на Западе после решения Зеленского
09:39
 
В миреУкраинаКиевСШАВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Оппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала