https://ria.ru/20250723/sistema-2030785784.html

Западная система контроля за Украиной рухнула в одночасье, заявил Медведчук

Западная система контроля за Украиной рухнула в одночасье, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.07.2025

Западная система контроля за Украиной рухнула в одночасье, заявил Медведчук

Система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье после подписания закона о фактическом... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:57:00+03:00

2025-07-23T10:57:00+03:00

2025-07-23T10:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье после подписания закона о фактическом уничтожении независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Зеленский уже пошел в атаку на структуры, созданные американцами, которые смогли бы провести подобное расследование на Украине. В Киеве идет масштабная война киевского режима с НАБУ и САП, которые хотят уничтожить… Система тотального контроля коллективного Запада за Украиной, которая строилась с 2014 года, рухнула в одночасье", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Дело, по словам Медведчука, начинает принимать серьезный оборот. Посты в правительственном квартале в Киеве усилены, основная задача – не допустить в правительственные здания сотрудников НАБУ, проход которых будет приравниваться к прорыву террористов или человека с боевым оружием. Опасения, как отмечает председатель совета движения, власти и силовиков не напрасны, в среде украинских грантоедов уже пошли призывы собирать Майдан. "Игра Зеленского понятна и предсказуема. Во внутренней политике он уничтожил пророссийскую оппозицию, теперь уничтожает прозападную… Чтобы спасти себя не только политически, но и физически, украинским прозападным силам нужно сносить Зеленского, а вот команды из-за рубежа нет, на что нелегитимный и рассчитывает. Зеленский поставил коллективный Запад на растяжку: ему нужно либо принять демонтаж западного контроля Банковой, что усложнит и так слабый контроль за деятельностью наркофюрера, давать ему денег столько, сколько попросит, либо потребовать прекратить демонтировать НАБУ и САП, угрожая отказом от финансовой и военной помощи", - продолжает Медведчук. По словам политика, указанные антикоррупционные ведомства были созданы американскими демократами и были в свое время использованы против президента США Дональда Трампа. Поэтому не исключено, что Вашингтон в курсе происходящего и даже "в деле". При этом, как считает Медведчук, у европейских кураторов нет прямого мотива заступаться за НАБУ и САП, поскольку они их не создавали. "Поэтому что Европе, что США выгодно отойти в сторону и дождаться, кто победит, и разговаривать уже с победителем. Это дает свободу действий как режиму Зеленского, так и прозападной оппозиции. Обе стороны жесткие и беспринципные, пойдут на любые преступления во имя власти. Но чем бы ни закончилось их противостояние, вопрос, зачем присылаются сотни миллиардов долларов и евро в Киев, еще жестче станет как в Вашингтоне, так и в Брюсселе", - подытожил Медведчук.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html

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