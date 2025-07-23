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Сийярто заявил о гибели закарпатского венгра при мобилизации на Украине

Сийярто заявил о гибели закарпатского венгра при мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

Сийярто заявил о гибели закарпатского венгра при мобилизации на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о смерти... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:31:00+03:00

2025-07-23T19:31:00+03:00

2025-07-23T19:31:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о смерти закарпатского венгра в ходе принудительной мобилизации на Украине. "Я проинформировал генерального секретаря о последствиях принудительной мобилизации на Украине, о трагических событиях, об охоте на людей на улицах, которая происходит на Украине. Я также сообщил генеральному секретарю, что жертвой этого принудительного призыва уже стал венгр. Я заверил его, что Венгрия сделает всё возможное, чтобы дипломатия заменила войну, поскольку мы все знаем, что эта война не имеет решения на поле боя", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что генеральный секретарь ООН "полностью" согласился с тем, что "необходимо как можно скорее добиться прекращения огня, поскольку это создаёт возможность для начала переговоров, которые могут принести мир на Украину". Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html

https://ria.ru/20241001/oon-1975748490.html

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