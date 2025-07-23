https://ria.ru/20250723/shadaev-2030888770.html

Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт

Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт - РИА Новости, 23.07.2025

Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт

Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены в России 1,2 миллиона активных сим-карт, и их использование, скорее всего, заслуживает внимания... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:51:00+03:00

2025-07-23T16:51:00+03:00

2025-07-23T17:12:00+03:00

россия

общество

владимир путин

максут шадаев

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены в России 1,2 миллиона активных сим-карт, и их использование, скорее всего, заслуживает внимания правоохранительных органов, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства."Я хотел бы обратить внимание, собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симов... Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности", - сказал Шадаев.Сейчас операторы связи уже не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых оформлено 20 абонентских номеров. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 апреля.Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.

https://ria.ru/20250701/svyaz-2026408477.html

https://ria.ru/20250602/smartfon-2020495536.html

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россия, общество, владимир путин, максут шадаев