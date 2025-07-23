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Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт - РИА Новости, 23.07.2025
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16:51 23.07.2025 (обновлено: 17:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/shadaev-2030888770.html
Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт
Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт - РИА Новости, 23.07.2025
Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт
Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены в России 1,2 миллиона активных сим-карт, и их использование, скорее всего, заслуживает внимания... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:51:00+03:00
2025-07-23T17:12:00+03:00
россия
общество
владимир путин
максут шадаев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены в России 1,2 миллиона активных сим-карт, и их использование, скорее всего, заслуживает внимания правоохранительных органов, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства."Я хотел бы обратить внимание, собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симов... Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности", - сказал Шадаев.Сейчас операторы связи уже не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых оформлено 20 абонентских номеров. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 апреля.Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
https://ria.ru/20250701/svyaz-2026408477.html
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россия, общество, владимир путин, максут шадаев
Россия, Общество, Владимир Путин, Максут Шадаев
Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт

Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены в РФ 1,2 млн активных сим-карт

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены в России 1,2 миллиона активных сим-карт, и их использование, скорее всего, заслуживает внимания правоохранительных органов, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
"Я хотел бы обратить внимание, собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных симов... Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности", - сказал Шадаев.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Сим-карты иностранцев, не подтвердивших личность, заблокируют
1 июля, 00:21
Сейчас операторы связи уже не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых оформлено 20 абонентских номеров. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 апреля.
Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.
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РоссияОбществоВладимир ПутинМаксут Шадаев
 
 
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