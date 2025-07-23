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Шадаев ответил на вопрос Путина о поиске экстремистских материалов - РИА Новости, 23.07.2025
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16:50 23.07.2025 (обновлено: 17:33 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/shadaev-2030888500.html
Шадаев ответил на вопрос Путина о поиске экстремистских материалов
Шадаев ответил на вопрос Путина о поиске экстремистских материалов - РИА Новости, 23.07.2025
Шадаев ответил на вопрос Путина о поиске экстремистских материалов
Глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о штрафе за поиск экстремистских материалов, заявил, что рядовым... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:50:00+03:00
2025-07-23T17:33:00+03:00
владимир путин
максут шадаев
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о штрафе за поиск экстремистских материалов, заявил, что рядовым пользователям волноваться не о чем.В ходе совещания Путин попросил объяснить, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике."На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел, и пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться... Если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", - сказал Шадаев."Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ. Поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут чувствовать себя спокойно", - добавил он.Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысяч позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Как говорил Шадаев, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Путин спросил Шадаева, как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистской информации
Путин попросил главу Минцифры Шадаева объяснить, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике. На видео – полный ответ министра, подчеркнувшего в своей речи, что "рядовые граждане могут чувствовать себя спокойно".
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владимир путин, максут шадаев, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Владимир Путин, Максут Шадаев, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Шадаев ответил на вопрос Путина о поиске экстремистских материалов

Шадаев ответил на вопрос Путина о запрете на поиск экстремистских материалов

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о штрафе за поиск экстремистских материалов, заявил, что рядовым пользователям волноваться не о чем.
В ходе совещания Путин попросил объяснить, как принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации должен функционировать на практике.
"На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел, и пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, о том, что они включены в реестр. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться... Если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", - сказал Шадаев.
"Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ. Поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут чувствовать себя спокойно", - добавил он.
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысяч позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Как говорил Шадаев, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Владимир ПутинМаксут ШадаевРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
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