https://ria.ru/20250723/seversk-2030837392.html

Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР

Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025

Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Южная" активно продвигаются вглубь обороны ВСУ у Северска в Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:56:00+03:00

2025-07-23T13:56:00+03:00

2025-07-23T13:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

южный военный округ

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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Южная" активно продвигаются вглубь обороны ВСУ у Северска в Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск с ювелирной точностью поразил 122-миллиметровое орудие Д-30 противника в районе населенного пункта Северск ДНР", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. Расчеты БПЛА объединения Южного военного округа круглосуточно ведут разведку целей ВСУ и уничтожают их в опорных пунктах и на боевых позициях. "Подразделения Южной группировки войск активно продвигаются в глубину обороны противника на северском направлении", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

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безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, южный военный округ