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Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Южная" активно продвигаются вглубь обороны ВСУ у Северска в Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:56:00+03:00
2025-07-23T13:56:00+03:00
2025-07-23T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
южный военный округ
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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Южная" активно продвигаются вглубь обороны ВСУ у Северска в Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск с ювелирной точностью поразил 122-миллиметровое орудие Д-30 противника в районе населенного пункта Северск ДНР", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. Расчеты БПЛА объединения Южного военного округа круглосуточно ведут разведку целей ВСУ и уничтожают их в опорных пунктах и на боевых позициях. "Подразделения Южной группировки войск активно продвигаются в глубину обороны противника на северском направлении", - уточнили в пресс-службе ЮВО.
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безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР
Расчеты FPV-дронов уничтожили 122-миллиметровое орудие ВСУ у Северска в ДНР