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Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/seversk-2030837392.html
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР - РИА Новости, 23.07.2025
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Южная" активно продвигаются вглубь обороны ВСУ у Северска в Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:56:00+03:00
2025-07-23T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
южный военный округ
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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Южная" активно продвигаются вглубь обороны ВСУ у Северска в Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск с ювелирной точностью поразил 122-миллиметровое орудие Д-30 противника в районе населенного пункта Северск ДНР", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. Расчеты БПЛА объединения Южного военного округа круглосуточно ведут разведку целей ВСУ и уничтожают их в опорных пунктах и на боевых позициях. "Подразделения Южной группировки войск активно продвигаются в глубину обороны противника на северском направлении", - уточнили в пресс-службе ЮВО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР

Расчеты FPV-дронов уничтожили 122-миллиметровое орудие ВСУ у Северска в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Южная" активно продвигаются вглубь обороны ВСУ у Северска в Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск с ювелирной точностью поразил 122-миллиметровое орудие Д-30 противника в районе населенного пункта Северск ДНР", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
Расчеты БПЛА объединения Южного военного округа круглосуточно ведут разведку целей ВСУ и уничтожают их в опорных пунктах и на боевых позициях.
"Подразделения Южной группировки войск активно продвигаются в глубину обороны противника на северском направлении", - уточнили в пресс-службе ЮВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЮжный военный округ
 
 
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