https://ria.ru/20250723/sbu--2030848446.html

СБУ заочно предъявила обвинение пяти российским генералам

СБУ заочно предъявила обвинение пяти российским генералам - РИА Новости, 23.07.2025

СБУ заочно предъявила обвинение пяти российским генералам

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила, что заочно предъявила обвинения пяти российским генералам. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:33:00+03:00

2025-07-23T14:33:00+03:00

2025-07-23T14:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила, что заочно предъявила обвинения пяти российским генералам. "СБУ сообщила о заочном подозрении российским генералам... Речь идет об экс-командующем группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил РФ генерал-полковнике Олеге Макаревиче; начальнике штаба-первом заместителе командующего группировкой войск "Днепр" ВС РФ генерал-майоре Владимире Омельяновиче; командующем 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота РФ генерал-лейтенанте Аркадии Марзоеве; начальнике штаба-первом заместителе командующего 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота РФ генерал-майоре Викторе Бедрике; начальнике ракетных войск и артиллерии 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ полковнике Николае Горайчуке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, указанные российские военные несли службу с января по октябрь 2023 года в Херсонской области. Против них заведены уголовные дела по статье о "военных преступлениях". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250721/sbu-2030499434.html

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028500997.html

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россия, херсонская область , днепр (река), служба безопасности украины, в мире