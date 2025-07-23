https://ria.ru/20250723/sanktsii-2031004172.html

Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский

Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025

Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский

После революции СССР был под экономической и дипломатической блокадой со стороны всех, но это не помешало выиграть Вторую мировую войну, напомнил помощник... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:45:00+03:00

2025-07-23T22:45:00+03:00

2025-07-23T22:45:00+03:00

в мире

санкции в отношении россии

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. После революции СССР был под экономической и дипломатической блокадой со стороны всех, но это не помешало выиграть Вторую мировую войну, напомнил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о возможных новых ограничениях против России. "После революции и Гражданской войны в 1920 году, еще одна историческая справка, у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российской-украинских переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20250720/strany-2030232496.html

россия

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Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия