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Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский
Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025
Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский
После революции СССР был под экономической и дипломатической блокадой со стороны всех, но это не помешало выиграть Вторую мировую войну, напомнил помощник... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:45:00+03:00
2025-07-23T22:45:00+03:00
2025-07-23T22:45:00+03:00
в мире
санкции в отношении россии
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. После революции СССР был под экономической и дипломатической блокадой со стороны всех, но это не помешало выиграть Вторую мировую войну, напомнил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о возможных новых ограничениях против России. "После революции и Гражданской войны в 1920 году, еще одна историческая справка, у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российской-украинских переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия
В мире, Санкции в отношении России, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия
Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский
Помощник президента Мединский: блокада СССР не помешала выиграть Вторую мировую