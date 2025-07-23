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Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025
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22:45 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/sanktsii-2031004172.html
Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский
Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский - РИА Новости, 23.07.2025
Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский
После революции СССР был под экономической и дипломатической блокадой со стороны всех, но это не помешало выиграть Вторую мировую войну, напомнил помощник... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:45:00+03:00
2025-07-23T22:45:00+03:00
в мире
санкции в отношении россии
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. После революции СССР был под экономической и дипломатической блокадой со стороны всех, но это не помешало выиграть Вторую мировую войну, напомнил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о возможных новых ограничениях против России. "После революции и Гражданской войны в 1920 году, еще одна историческая справка, у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российской-украинских переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20250720/strany-2030232496.html
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в мире, санкции в отношении россии, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия
В мире, Санкции в отношении России, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия
Экономическая блокада не помешала СССР выиграть войну, напомнил Мединский

Помощник президента Мединский: блокада СССР не помешала выиграть Вторую мировую

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. После революции СССР был под экономической и дипломатической блокадой со стороны всех, но это не помешало выиграть Вторую мировую войну, напомнил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о возможных новых ограничениях против России.
"После революции и Гражданской войны в 1920 году, еще одна историческая справка, у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", - сказал Мединский журналистам после третьего раунда российской-украинских переговоров в Стамбуле, отвечая на вопрос РИА Новости.
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В миреСанкции в отношении РоссииВладимир МединскийТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссия
 
 
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