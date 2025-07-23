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Амурские тигрята, принявшие грязевые ванны, попали на видео в Приморье
Амурские тигрята, принявшие грязевые ванны, попали на видео в Приморье - РИА Новости, 23.07.2025
Амурские тигрята, принявшие грязевые ванны, попали на видео в Приморье
Тигрица с тремя детенышами, искупавшимися в грязи, попали в фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщила дирекция заповедников. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:05:00+03:00
2025-07-23T10:05:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Тигрица с тремя детенышами, искупавшимися в грязи, попали в фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщила дирекция заповедников. "Дети даже в диком лесу остаются детьми: говоришь им не лезть в лужу, и вот они уже по лапы в грязи. Три маминых проказника уже успели принять грязевые ванны, а мама — идеально чистая. На кадрах — самка амурского тигра под номером T61F, и кажется, у нее крепкие нервы, ведь она занимается воспитанием сразу трех тигрят. Их возраст на видео — шесть-семь месяцев", — рассказали специалисты. Они отметили, что возле водоемов нередко встречаются олени, поэтому появление там тигров вполне логично. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России тигры обитают в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Сейчас, по оценкам экспертов, популяция насчитывает около 750 особей.
https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html
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Самка амурского тигра с потомством в нацпарке "Земля леопарда"
Самка амурского тигра с потомством в нацпарке "Земля леопарда"
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россия, хабаровский край, еврейская автономная область, общество
Хорошие новости, Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Общество
Амурские тигрята, принявшие грязевые ванны, попали на видео в Приморье
Самка амурского тигра с тремя детенышами попала в фотоловушку в Приморье