https://ria.ru/20250723/rubl-2030885629.html

Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:42:00+03:00

2025-07-23T16:42:00+03:00

2025-07-23T17:12:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.По QR-коду такая обязанность появится у всех банков с 1 сентября 2026 года, и с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля — с крупнейших банков и продавцов.Документ расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода", а также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями.Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет "Национальная система платежных карт" (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Такие услуги оператор будет оказывать бесплатно.Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года.С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты — продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей — обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов — продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года — на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов).При этом от обязанности обеспечивать возможность оплаты цифровыми рублями освободили продавцов с выручкой менее пяти миллионов в год.Единый QR-код и цифровой рубль удешевят платежи и сделают их удобнее, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом использование цифрового рубля будет добровольным, а расчеты картами или наличными рублями никуда не денутся, пояснял он.Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Но в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты.

https://ria.ru/20250717/opros-2029636980.html

https://ria.ru/20250630/rubl-2026303012.html

https://ria.ru/20250620/rubl-2024287787.html

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экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф