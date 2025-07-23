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В Италии пройдет национальный день против русофобии - РИА Новости, 23.07.2025
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17:37 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/rt-2030905285.html
В Италии пройдет национальный день против русофобии
В Италии пройдет национальный день против русофобии - РИА Новости, 23.07.2025
В Италии пройдет национальный день против русофобии
Национальный день против русофобии организуют 27 июля в Италии, сообщил журналист информагентства International Reporters Винченцо Лоруссо телеканалу RT. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:37:00+03:00
2025-07-23T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Национальный день против русофобии организуют 27 июля в Италии, сообщил журналист информагентства International Reporters Винченцо Лоруссо телеканалу RT. В понедельник дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. "В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершённый итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Касерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии. Будет показан документальный фильм "Русофобия. История ненависти", произведённый RT, а также пройдут обсуждения и выступления", - говорится на сайте телеканала. Он также добавил, что к инициативе уже присоединились города Бари и Лука. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов в свою очередь заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
https://ria.ru/20250721/kontsert-2030401086.html
https://ria.ru/20250723/kultura-2030808770.html
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в мире, италия, бари, россия, валерий гергиев, алексей парамонов, мариинский театр
В мире, Италия, Бари, Россия, Валерий Гергиев, Алексей Парамонов, Мариинский театр
В Италии пройдет национальный день против русофобии

RT: 27 июля в Италии пройдет национальный день против русофобии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Национальный день против русофобии организуют 27 июля в Италии, сообщил журналист информагентства International Reporters Винченцо Лоруссо телеканалу RT.
В понедельник дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин.
Художественный руководитель - главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Италии отменили концерт Гергиева
21 июля, 13:39
"В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершённый итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Касерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии. Будет показан документальный фильм "Русофобия. История ненависти", произведённый RT, а также пройдут обсуждения и выступления", - говорится на сайте телеканала.
Он также добавил, что к инициативе уже присоединились города Бари и Лука.
Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов в свою очередь заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
МИД осудил попытки Италии "отменить культуру"
Вчера, 12:39
 
В миреИталияБариРоссияВалерий ГергиевАлексей ПарамоновМариинский театр
 
 
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