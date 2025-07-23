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В РПЦ поблагодарили Верховный суд за запрет движения сатанизма* - РИА Новости, 23.07.2025
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13:27 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/rpts-2030830014.html
В РПЦ поблагодарили Верховный суд за запрет движения сатанизма*
В РПЦ поблагодарили Верховный суд за запрет движения сатанизма* - РИА Новости, 23.07.2025
В РПЦ поблагодарили Верховный суд за запрет движения сатанизма*
Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил благодарность... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:27:00+03:00
2025-07-23T13:27:00+03:00
россия
федор лукьянов
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил благодарность Верховному суду РФ за признание движения сатанизма* экстремистским движением. Верховный суд России в среду признал Международное движение сатанизма* экстремистским и запретил его. "Хотелось бы поблагодарить судей Верховного суда, а также представителей государственной власти, которые услышали призыв святейшего патриарха, и выразить надежду, что это начало последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий во имя утверждения традиционных ценностей, в основе которых лежат заповеди Творца, данные Им для спасения рода человеческого", – сказал РИА Новости Лукьянов. По его мнению, думать, что международного движения сатанизма* не существует или оно разрозненно, наивно. "Это вполне организованная сила, последовательно пытающаяся привести общество к уничтожению традиционных ценностей, государства, семьи, личности", – считает Лукьянов.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250723/minyust-2030804465.html
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россия, федор лукьянов, русская православная церковь
Россия, Федор Лукьянов, Русская православная церковь
В РПЦ поблагодарили Верховный суд за запрет движения сатанизма*

В РПЦ поблагодарили Верховный суд за признание движения сатанизма экстремистским

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФедор Лукьянов
Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил благодарность Верховному суду РФ за признание движения сатанизма* экстремистским движением.
Верховный суд России в среду признал Международное движение сатанизма* экстремистским и запретил его.
"Хотелось бы поблагодарить судей Верховного суда, а также представителей государственной власти, которые услышали призыв святейшего патриарха, и выразить надежду, что это начало последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий во имя утверждения традиционных ценностей, в основе которых лежат заповеди Творца, данные Им для спасения рода человеческого", – сказал РИА Новости Лукьянов.
По его мнению, думать, что международного движения сатанизма* не существует или оно разрозненно, наивно.
"Это вполне организованная сила, последовательно пытающаяся привести общество к уничтожению традиционных ценностей, государства, семьи, личности", – считает Лукьянов.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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12:28
 
РоссияФедор ЛукьяновРусская православная церковь
 
 
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