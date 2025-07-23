https://ria.ru/20250723/rossiya-2030995694.html

Россия предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы

Россия предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы - РИА Новости, 23.07.2025

Россия предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы

Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:56:00+03:00

2025-07-23T21:56:00+03:00

2025-07-23T22:12:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

стамбул

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский."Что мы предложили украинской стороне в этот раз. Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн", - сказал он журналистам.Мединский отметил, что это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам в "составе соответствующих специалистов военных ведомств"."Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - подчеркнул он.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996758.html

россия

украина

стамбул

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле