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Россия предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы - РИА Новости, 23.07.2025
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21:56 23.07.2025 (обновлено: 22:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/rossiya-2030995694.html
Россия предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы
Россия предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы - РИА Новости, 23.07.2025
Россия предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы
Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:56:00+03:00
2025-07-23T22:12:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
стамбул
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский."Что мы предложили украинской стороне в этот раз. Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн", - сказал он журналистам.Мединский отметил, что это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам в "составе соответствующих специалистов военных ведомств"."Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - подчеркнул он.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030996758.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия предложила Украине сформировать три рабочие онлайн-группы

Мединский: Россия предложила Украине сформировать три группы для работы онлайн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн, сказал помощник президента РФ, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.
"Что мы предложили украинской стороне в этот раз. Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн", - сказал он журналистам.
Мединский отметил, что это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам в "составе соответствующих специалистов военных ведомств".
"Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - подчеркнул он.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
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