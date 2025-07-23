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Россия готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:43 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/rossija-2031003929.html
Россия готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных ВСУ
Россия готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
Россия готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных ВСУ
Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц, заявил помощник президента РФ, глава российской... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:43:00+03:00
2025-07-23T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир мединский
вооруженные силы украины
хамас
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. "Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 тысяч человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной", - сказал он журналистам. Мединский выразил недоумение, почему так происходит. "Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", - добавил глава российской делегации. Мединский отметил, что в данном случае российская сторона готова осуществить обмен. "Мы и в этом случае готовы их поменять на военных или какие-то другие категории. Только называйте свои действия так, как они являются на самом деле. Вы сами легко подберете слово", - сказал он. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/plennye-2030996191.html
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021511708.html
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россия, украина, курская область, владимир мединский, вооруженные силы украины, хамас, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных ВСУ

Мединский: РФ готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинские пленные
Украинские пленные - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Украинские пленные. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.
Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ.
Украинская делегация на переговорах с представителями России во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Россия предложила Украине провести новый обмен пленными
Вчера, 21:58
"Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 тысяч человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной", - сказал он журналистам.
Мединский выразил недоумение, почему так происходит.
"Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", - добавил глава российской делегации.
Мединский отметил, что в данном случае российская сторона готова осуществить обмен.
"Мы и в этом случае готовы их поменять на военных или какие-то другие категории. Только называйте свои действия так, как они являются на самом деле. Вы сами легко подберете слово", - сказал он.
Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныХАМАСТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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