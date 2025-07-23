https://ria.ru/20250723/rossija-2031003929.html

Россия готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных ВСУ

Россия готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025

Россия готова обменять удерживаемых жителей Курской области на военных ВСУ

Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц, заявил помощник президента РФ, глава российской... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:43:00+03:00

2025-07-23T22:43:00+03:00

2025-07-23T22:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

владимир мединский

вооруженные силы украины

хамас

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский. Российская и украинская делегации 23 июля провели в Стамбуле третий раунд переговоров. По их итогам Мединский сделал заявление для СМИ. "Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 тысяч человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной", - сказал он журналистам. Мединский выразил недоумение, почему так происходит. "Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", - добавил глава российской делегации. Мединский отметил, что в данном случае российская сторона готова осуществить обмен. "Мы и в этом случае готовы их поменять на военных или какие-то другие категории. Только называйте свои действия так, как они являются на самом деле. Вы сами легко подберете слово", - сказал он. Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/plennye-2030996191.html

https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021511708.html

россия

украина

курская область

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россия, украина, курская область, владимир мединский, вооруженные силы украины, хамас, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле