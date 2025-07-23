https://ria.ru/20250723/rossija-2031003749.html
За переговорами России и Украины следили более 300 журналистов
За переговорами России и Украины следили более 300 журналистов - РИА Новости, 23.07.2025
За переговорами России и Украины следили более 300 журналистов
Более трехсот журналистов следило за переговорами делегаций РФ и Украины в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:43:00+03:00
2025-07-23T22:43:00+03:00
2025-07-23T22:54:00+03:00
россия
украина
стамбул
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 23 июл- РИА Новости. Более трехсот журналистов следило за переговорами делегаций РФ и Украины в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в среду во дворце Чираган в Стамбуле."За переговорами следило 320 аккредитованных журналистов со всего мира", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001310.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
За переговорами России и Украины следили более 300 журналистов
За переговорами России и Украины следили более 320 журналистов со всего мира