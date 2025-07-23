https://ria.ru/20250723/rossija-2031003749.html

За переговорами России и Украины следили более 300 журналистов

За переговорами России и Украины следили более 300 журналистов - РИА Новости, 23.07.2025

За переговорами России и Украины следили более 300 журналистов

Более трехсот журналистов следило за переговорами делегаций РФ и Украины в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник. РИА Новости, 23.07.2025

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2025-07-23T22:54:00+03:00

россия

украина

стамбул

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТАМБУЛ, 23 июл- РИА Новости. Более трехсот журналистов следило за переговорами делегаций РФ и Украины в среду в Стамбуле, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.Третий раунд переговоров делегаций РФ и Украины состоялся в среду во дворце Чираган в Стамбуле."За переговорами следило 320 аккредитованных журналистов со всего мира", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2031001310.html

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Дарья Буймова

россия, украина, стамбул, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире