https://ria.ru/20250723/rossija-2031002333.html
Россия передала Украине список российских детей, находящихся на Украине
Россия передала Украине список российских детей, находящихся на Украине - РИА Новости, 23.07.2025
Россия передала Украине список российских детей, находящихся на Украине
Россия передала Украине список российских детей, находящихся на Украине и в странах Евросоюза, сказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:31:00+03:00
2025-07-23T22:31:00+03:00
2025-07-23T22:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
михаил галузин
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия передала Украине список российских детей, находящихся на Украине и в странах Евросоюза, сказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы не просто поставили этот вопрос, а передали украинской стороне список детей, находящихся соответственно на Украине и в странах Европейского союза. Это около 20 человек, список детей и их законных представителей, с которыми можно связаться, чтобы обеспечить возвращение этих детей в Россию", - сказал он журналистам в Стамбуле. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250606/deti-2021386340.html
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россия, украина, стамбул, михаил галузин, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия передала Украине список российских детей, находящихся на Украине
Россия передала Украине список российских детей, находящихся на Украине и в ЕС