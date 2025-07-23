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Россия завершила работу по списку вывезенных с Украины детей - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/rossija-2031001726.html
Россия завершила работу по списку вывезенных с Украины детей
Россия завершила работу по списку вывезенных с Украины детей - РИА Новости, 23.07.2025
Россия завершила работу по списку вывезенных с Украины детей
Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:29:00+03:00
2025-07-23T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных с Украины. Весь полный список из 339 украинских детей нами за это время, всего 339, я подчеркну, нами за это время полностью проработан - по каждому имени, по каждой фамилии. Часть детей уже возвращена обратно на Украину. Про остальным идет работа", - сказал Мединский журналистам. Он добавил, что в случае появления их родителей, близких родственников, представителей, эти дети незамедлительно будут возвращаться домой. "Для нас дети – это святое", - подчеркнул Мединский.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html
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россия, украина, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия завершила работу по списку вывезенных с Украины детей

Мединский: РФ закончила работу по списку украинских детей, переданном ранее

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных с Украины. Весь полный список из 339 украинских детей нами за это время, всего 339, я подчеркну, нами за это время полностью проработан - по каждому имени, по каждой фамилии. Часть детей уже возвращена обратно на Украину. Про остальным идет работа", - сказал Мединский журналистам.
Он добавил, что в случае появления их родителей, близких родственников, представителей, эти дети незамедлительно будут возвращаться домой.
"Для нас дети – это святое", - подчеркнул Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский высказался на тему спасенных украинских детей
2 июня, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир МединскийТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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