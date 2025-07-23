https://ria.ru/20250723/rossija-2031001726.html

Россия завершила работу по списку вывезенных с Украины детей

Россия завершила работу по списку вывезенных с Украины детей - РИА Новости, 23.07.2025

Россия завершила работу по списку вывезенных с Украины детей

Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:29:00+03:00

2025-07-23T22:29:00+03:00

2025-07-23T22:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных с Украины. Весь полный список из 339 украинских детей нами за это время, всего 339, я подчеркну, нами за это время полностью проработан - по каждому имени, по каждой фамилии. Часть детей уже возвращена обратно на Украину. Про остальным идет работа", - сказал Мединский журналистам. Он добавил, что в случае появления их родителей, близких родственников, представителей, эти дети незамедлительно будут возвращаться домой. "Для нас дети – это святое", - подчеркнул Мединский.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html

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россия, украина, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле