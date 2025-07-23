https://ria.ru/20250723/rossija-2030778372.html

Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы

Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы - РИА Новости, 23.07.2025

Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы

Москва поможет регионам внедрить модель семейной медиации, которая уже применяется в столице, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:20:00+03:00

2025-07-23T10:20:00+03:00

2025-07-23T11:50:00+03:00

хорошие новости

россия

москва

анастасия ракова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030790144_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d0588cc9f581f59182ff7f081c9d03f.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва поможет регионам внедрить модель семейной медиации, которая уже применяется в столице, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова. "Мы запустили в столице семейную медиацию — это шанс сохранить брак или хотя бы избежать травмирующих судебных разбирательств. Специалисты предлагают методы разрешения разногласий, основанные на диалоге и взаимопонимании", — сказала она.По словам Раковой, Москва первой стала применять этот подход на государственном уровне через городские проекты и сервисы. Он оказался востребованным и доказал свою эффективность. Так, семь из десяти пар, обратившихся к медиаторам, смогли разрешить семейные конфликты. "Наш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и теперь станет доступен жителям других регионов страны", — добавила вице-мэр. Она отметила, что вводить московскую модель медиации будут по решению правительства в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. В некоторых регионах уже проявили интерес к ней. Опыт московских специалистов поможет создать государственные центры семейной медиации и наладить эффективную работу с семьями, находящимися в состоянии конфликта, пояснила вице-мэр. Московский центр медиации и социально-правовой помощи выступит координатором, методическим и практическим партнером инициативы.

https://ria.ru/20250628/mnogodetnye-2025975077.html

https://ria.ru/20250626/vyplaty-1733188155.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, анастасия ракова , общество