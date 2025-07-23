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Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы
Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы - РИА Новости, 23.07.2025
Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы
Москва поможет регионам внедрить модель семейной медиации, которая уже применяется в столице, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:20:00+03:00
2025-07-23T10:20:00+03:00
2025-07-23T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва поможет регионам внедрить модель семейной медиации, которая уже применяется в столице, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова. "Мы запустили в столице семейную медиацию — это шанс сохранить брак или хотя бы избежать травмирующих судебных разбирательств. Специалисты предлагают методы разрешения разногласий, основанные на диалоге и взаимопонимании", — сказала она.По словам Раковой, Москва первой стала применять этот подход на государственном уровне через городские проекты и сервисы. Он оказался востребованным и доказал свою эффективность. Так, семь из десяти пар, обратившихся к медиаторам, смогли разрешить семейные конфликты. "Наш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и теперь станет доступен жителям других регионов страны", — добавила вице-мэр. Она отметила, что вводить московскую модель медиации будут по решению правительства в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. В некоторых регионах уже проявили интерес к ней. Опыт московских специалистов поможет создать государственные центры семейной медиации и наладить эффективную работу с семьями, находящимися в состоянии конфликта, пояснила вице-мэр. Московский центр медиации и социально-правовой помощи выступит координатором, методическим и практическим партнером инициативы.
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россия, москва, анастасия ракова , общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Анастасия Ракова , Общество
Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы
Ракова: московскую модель семейной медиации расширят на регионы РФ
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва поможет регионам внедрить модель семейной медиации, которая уже применяется в столице, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова.
"Мы запустили в столице семейную медиацию — это шанс сохранить брак или хотя бы избежать травмирующих судебных разбирательств. Специалисты предлагают методы разрешения разногласий, основанные на диалоге и взаимопонимании", — сказала она.
По словам Раковой, Москва первой стала применять этот подход на государственном уровне через городские проекты и сервисы. Он оказался востребованным и доказал свою эффективность. Так, семь из десяти пар, обратившихся к медиаторам, смогли разрешить семейные конфликты.
"Наш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и теперь станет доступен жителям других регионов страны", — добавила вице-мэр.
Она отметила, что вводить московскую модель медиации будут по решению правительства в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. В некоторых регионах уже проявили интерес к ней. Опыт московских специалистов поможет создать государственные центры семейной медиации и наладить эффективную работу с семьями, находящимися в состоянии конфликта, пояснила вице-мэр.
Московский центр медиации и социально-правовой помощи выступит координатором, методическим и практическим партнером инициативы.