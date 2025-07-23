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В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма коронавируса - РИА Новости, 23.07.2025
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма коронавируса
В России зарегистрировали более ста случаев заражения вариантом коронавируса XFG (Stratus), сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:00:00+03:00
2025-07-23T16:00:00+03:00
2025-07-23T18:12:00+03:00
здоровье - общество
камиль хафизов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В России зарегистрировали более ста случаев заражения вариантом коронавируса XFG (Stratus), сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG <…> Не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий", — рассказал он.По его словам, впервые XFG выявили в России 24 апреля. Сейчас больше половины случаев заболевания — 54 процента — приходится на Москву, остальные отмечались еще в 14 регионах.Вариант COVID-19 XFG, получивший также название Stratus, впервые обнаружили 27 января в Канаде. Это рекомбинантный штамм — состоящий из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Он отличается высокой заразностью, но симптомы в основном легкие. Самая характерная особенность — сиплый голос.ВОЗ 25 июня внесла новый штамм в список "вариантов под наблюдением", но считает, что он не представляет высокой угрозы для мира.
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здоровье - общество, камиль хафизов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Камиль Хафизов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма коронавируса
Роспотребнадзор: вариантом коронавируса "Стратус" заразились 114 россиян