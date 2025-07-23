https://ria.ru/20250723/rets-2030782331.html

Лидер КПРФ и глава РЭЦ обсудили задачи развития экспорта российских брендов

Лидер КПРФ и глава РЭЦ обсудили задачи развития экспорта российских брендов - РИА Новости, 23.07.2025

Лидер КПРФ и глава РЭЦ обсудили задачи развития экспорта российских брендов

Рабочая встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Вероники Никишиной прошла в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:40:00+03:00

2025-07-23T10:40:00+03:00

2025-07-23T10:45:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030783091_0:229:1280:949_1920x0_80_0_0_b8d5fc0dd6628feb7728e216f607f84b.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Рабочая встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Вероники Никишиной прошла в Москве 22 июля, сообщает центр."Обсуждение было посвящено стратегическим вопросам развития несырьевого неэнергетического экспорта и вовлечения отечественных производителей в международную торговлю", - говорится в сообщении.Стороны отметили, что экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью является одним из драйверов устойчивого роста российской экономики. Особое внимание участники встречи уделили актуальным барьерам и потребностям отечественных производителей, выходящих на экспорт."Сегодня как никогда важно опираться на силу отечественного производителя - это один из столпов нашего суверенитета. Особенно важно поддерживать малый и средний бизнес, развивать кооперацию, укреплять доверие к российским товарам за рубежом. Потенциал у нас огромный, особенно в аграрном секторе: отечественные продукты питания отличаются высочайшим качеством и пользуются высоким спросом во всем мире, а у наших сельхозпроизводителей есть все возможности для масштабного экспорта. Экспортно ориентированные компании нуждаются в системной поддержке - организационной, юридической, финансовой. И РЭЦ в этом вопросе играет ключевую роль", - подчеркнул Зюганов.Особое внимание участники встречи уделили реализации национальной цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным: к 2030 году увеличить объемы несырьевого экспорта минимум на две трети по сравнению с 2023 годом. Этому, в том числе, способствует системная работа по продвижению российской продукции под национальным брендом "Сделано в России" за рубежом."Спрос за границей на продукцию "Сделано в России" очевиден, но нужно помочь бизнесу его реализовать. Именно поэтому мы выстраиваем инфраструктуру доверия к российскому экспорту: от добровольной сертификации до поддержки на маркетплейсах и международных выставках. Программа "Сделано в России" выступает в некотором смысле "мягкой силой" нашей страны - через продвижение культуры, искусства, ценностей, смыслов, русского языка и спортивных достижений. Уже более 3700 компаний воспользовались мерами программы "Сделано в России", и мы продолжаем расширять возможности для бизнеса", - отметила Никишина.Стороны также договорились объединить усилия по вовлечению производителей в экспортную деятельность, чтобы как можно больше предприятий - особенно из регионов РФ - могли воспользоваться мерами государственной поддержки и выйти на внешние рынки.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика