https://ria.ru/20250723/redaktor-2030852286.html

Следственные действия с редактором URA.RU завершили

Следственные действия с редактором URA.RU завершили - РИА Новости, 23.07.2025

Следственные действия с редактором URA.RU завершили

Следственные действия с региональным редактором URA.RU Игорем Сергеевым, находящимся в статусе свидетеля, завершены, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:50:00+03:00

2025-07-23T14:50:00+03:00

2025-07-23T14:52:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Следственные действия с региональным редактором URA.RU Игорем Сергеевым, находящимся в статусе свидетеля, завершены, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Следственное действие с его участием завершено", – сказал собеседник агентства. По его словам, Сергеев "менял адреса и номера телефонов". В среду URA.RU заявило, что в Екатеринбурге задержан их региональный редактор Сергеев, он проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова, арестованного за дачу взятки. В областном управлении СК РФ сообщили, что не комментируют эту тему. Позднее в правоохранительных органах опровергли РИА Новости факт задержания Сергеева, отметив, что сотрудник редакции находится в статусе свидетеля и его привели для совершения следственного действия. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа.

https://ria.ru/20250722/zaderzhanie-2030700677.html

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екатеринбург, россия, урал, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), происшествия