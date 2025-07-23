https://ria.ru/20250723/redaktor-2030782806.html

Правоохранители опровергли информацию о задержании редактора URA.RU

Правоохранители опровергли информацию о задержании редактора URA.RU - РИА Новости, 23.07.2025

Правоохранители опровергли информацию о задержании редактора URA.RU

Региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев находится в статусе свидетеля, он не задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:42:00+03:00

2025-07-23T10:42:00+03:00

2025-07-23T10:42:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев находится в статусе свидетеля, он не задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду URA.RU заявило, что в Екатеринбурге задержан их региональный редактор Сергеев, и он проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова, которого Ленинский районный суд арестовал до 4 августа. В региональном управлении СК РФ уточнили, что не комментируют эту тему. "Факт задержания опровергаю, сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия. Сейчас он находится в статусе свидетеля", – сказали РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив по какому именно делу Сергеев проходит свидетелем. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, - до 4 августа.

https://ria.ru/20250723/vzyatka-2030774276.html

https://ria.ru/20250722/mvd-2030650385.html

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происшествия, екатеринбург, россия, урал, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф)