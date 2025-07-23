Правоохранители опровергли информацию о задержании редактора URA.RU
Редактор URA.RU Сергеев не задержан и находится в статусе свидетеля
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЗдание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев находится в статусе свидетеля, он не задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду URA.RU заявило, что в Екатеринбурге задержан их региональный редактор Сергеев, и он проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова, которого Ленинский районный суд арестовал до 4 августа. В региональном управлении СК РФ уточнили, что не комментируют эту тему.
"Факт задержания опровергаю, сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия. Сейчас он находится в статусе свидетеля", – сказали РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив по какому именно делу Сергеев проходит свидетелем.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, - до 4 августа.