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Речь главы МИД Турции на переговорах будут переводить на три языка - РИА Новости, 23.07.2025
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18:16 23.07.2025 (обновлено: 18:47 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/rech-2030918267.html
Речь главы МИД Турции на переговорах будут переводить на три языка
Речь главы МИД Турции на переговорах будут переводить на три языка - РИА Новости, 23.07.2025
Речь главы МИД Турции на переговорах будут переводить на три языка
Вступительную речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах РФ и Украины будут переводить на три языка, в том числе русский и украинский,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:16:00+03:00
2025-07-23T18:47:00+03:00
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
хакан фидан
россия
украина
турция
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Вступительную речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах РФ и Украины будут переводить на три языка, в том числе русский и украинский, сообщил РИА Новости источник.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.Переговоры по традиции начнутся со вступительной речи Фидана."Трансляция речи будет доступна на турецком (в оригинале - ред.), английском, русском и украинском языках", - сообщил источник.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, хакан фидан, россия, украина, турция
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Хакан Фидан, Россия, Украина, Турция
Речь главы МИД Турции на переговорах будут переводить на три языка

Вступительную речь главы МИД Турции Фидана на переговорах переведут на три языка

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Вступительную речь министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах РФ и Украины будут переводить на три языка, в том числе русский и украинский, сообщил РИА Новости источник.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул.
Переговоры по традиции начнутся со вступительной речи Фидана.
"Трансляция речи будет доступна на турецком (в оригинале - ред.), английском, русском и украинском языках", - сообщил источник.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Третий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеХакан ФиданРоссияУкраинаТурция
 
 
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