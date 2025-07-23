https://ria.ru/20250723/rassledovanie-2030754945.html

Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд

Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд - РИА Новости, 23.07.2025

Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд

Прокуратура Восточного административного округа Москвы направила в Перовский суд для рассмотрения по существу уголовное дело многодетных матерей Юлии Логиновой... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:18:00+03:00

2025-07-23T06:18:00+03:00

2025-07-23T06:18:00+03:00

происшествия

восточный административный округ (москва)

москва

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура Восточного административного округа Москвы направила в Перовский суд для рассмотрения по существу уголовное дело многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки о торговле детьми, сообщил РИА Новости адвокат Патоки Станислав Кулов. "Прокуратура Восточного административного округа направила в Перовский районный суд Москвы уголовное дело Патоки и других десяти фигуранток, во вторник нам сообщили, что дело принято в суде", - рассказал собеседник агентства. В базе суда информация пока не появилась. По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные матери и другие, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Как следует из материалов дела, проверка в отношении Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия. Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Наталья Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО. Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20241127/mosgorsud-1986102610.html

https://ria.ru/20241010/sizo-1977457451.html

https://ria.ru/20250306/delo-2003321541.html

восточный административный округ (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, восточный административный округ (москва), москва