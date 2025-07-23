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Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд - РИА Новости, 23.07.2025
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06:18 23.07.2025
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Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд
Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд - РИА Новости, 23.07.2025
Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд
Прокуратура Восточного административного округа Москвы направила в Перовский суд для рассмотрения по существу уголовное дело многодетных матерей Юлии Логиновой... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:18:00+03:00
2025-07-23T06:18:00+03:00
происшествия
восточный административный округ (москва)
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура Восточного административного округа Москвы направила в Перовский суд для рассмотрения по существу уголовное дело многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки о торговле детьми, сообщил РИА Новости адвокат Патоки Станислав Кулов. "Прокуратура Восточного административного округа направила в Перовский районный суд Москвы уголовное дело Патоки и других десяти фигуранток, во вторник нам сообщили, что дело принято в суде", - рассказал собеседник агентства. В базе суда информация пока не появилась. По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные матери и другие, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Как следует из материалов дела, проверка в отношении Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия. Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Наталья Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО. Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних.
https://ria.ru/20241127/mosgorsud-1986102610.html
https://ria.ru/20241010/sizo-1977457451.html
https://ria.ru/20250306/delo-2003321541.html
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происшествия, восточный административный округ (москва), москва
Происшествия, Восточный административный округ (Москва), Москва
Дело многодетных матерей о торговле детьми направили в суд

В суд передали дело многодетных матерей Патоки и Логиновой о торговле детьми

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура Восточного административного округа Москвы направила в Перовский суд для рассмотрения по существу уголовное дело многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки о торговле детьми, сообщил РИА Новости адвокат Патоки Станислав Кулов.
"Прокуратура Восточного административного округа направила в Перовский районный суд Москвы уголовное дело Патоки и других десяти фигуранток, во вторник нам сообщили, что дело принято в суде", - рассказал собеседник агентства.
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В базе суда информация пока не появилась.
По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные матери и другие, брошенных детей которых усыновили фигурантки.
Как следует из материалов дела, проверка в отношении Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей.
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Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.
Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Наталья Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО.
Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки.
Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних.
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