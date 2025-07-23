https://ria.ru/20250723/rassledovanie--2030886984.html

На Украине завершили досудебное расследование дела Коломойского*

На Украине завершили досудебное расследование дела Коломойского* - РИА Новости, 23.07.2025

На Украине завершили досудебное расследование дела Коломойского*

Завершено досудебное расследование дела против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) о завладении... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:45:00+03:00

2025-07-23T16:45:00+03:00

2025-07-23T16:47:00+03:00

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игорь коломойский*

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Завершено досудебное расследование дела против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) о завладении почти 220 миллионами долларов, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины. "Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении конечного бенефициарного владельца "Приват Банка" и еще 5 человек – бывших работников банковского учреждения, подозреваемых в завладении более 9,2 миллиарда гривен (почти 220 миллионов долларов – ред.)… Начато открытие стороне защиты материалов дела для ознакомления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства. Имя обвиняемого в ведомстве не называют. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Игоре Коломойском*. СБУ в сентябре 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250427/ukraina-2013733693.html

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988518310.html

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украина, киев, россия, служба безопасности украины, в мире, игорь коломойский*