https://ria.ru/20250723/rada-2030931696.html

В Раде усомнились в эффективности украинской делегации на переговорах

В Раде усомнились в эффективности украинской делегации на переговорах - РИА Новости, 23.07.2025

В Раде усомнились в эффективности украинской делегации на переговорах

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:46:00+03:00

2025-07-23T18:46:00+03:00

2025-07-23T18:46:00+03:00

в мире

стамбул

россия

украина

дмитрий разумков

рустем умеров

верховная рада украины

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул. "Позиция Банковой (улица в Киеве, где находится офис Зеленского – ред.) действительно была, чтобы он (Умеров – ред.) оставался переговорщиком в этом процессе, в Стамбульском процессе с русскими. Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и, по большому счету, насколько он (Умеров - ред.) эффективен на этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего… Тех людей, которые могли бы эффективно проводить переговоры в Стамбуле в нашей переговорной группе я не вижу", - сказал Разумков YouTube-каналу Politeka Online. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, россия, украина, дмитрий разумков, рустем умеров, верховная рада украины, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле