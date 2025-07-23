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В Раде усомнились в эффективности украинской делегации на переговорах
В Раде усомнились в эффективности украинской делегации на переговорах - РИА Новости, 23.07.2025
В Раде усомнились в эффективности украинской делегации на переговорах
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:46:00+03:00
2025-07-23T18:46:00+03:00
2025-07-23T18:46:00+03:00
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рустем умеров
верховная рада украины
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начнется, как ожидается, в 19.00 мск среды, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Российская и украинская делегация прибыли в Стамбул. "Позиция Банковой (улица в Киеве, где находится офис Зеленского – ред.) действительно была, чтобы он (Умеров – ред.) оставался переговорщиком в этом процессе, в Стамбульском процессе с русскими. Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и, по большому счету, насколько он (Умеров - ред.) эффективен на этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего… Тех людей, которые могли бы эффективно проводить переговоры в Стамбуле в нашей переговорной группе я не вижу", - сказал Разумков YouTube-каналу Politeka Online. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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В мире, Стамбул, Россия, Украина, Дмитрий Разумков, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Раде усомнились в эффективности украинской делегации на переговорах
В Раде сомневаются в эффективности украинской делегации на переговорах с Россией