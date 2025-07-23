https://ria.ru/20250723/rada-2030866501.html

В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ

В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025

В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что после ограничения полномочий антикоррупционных органов в стране украинский парламент ушел на каникулы до... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:39:00+03:00

2025-07-23T15:39:00+03:00

2025-07-23T15:39:00+03:00

в мире

киев

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что после ограничения полномочий антикоррупционных органов в стране украинский парламент ушел на каникулы до конца августа и не сможет внести изменения в документ в ближайшее время. Ранее Владимир Зеленский пообещал за две недели разработать план изменений в подписанный ранее закон о значительном сокращении полномочий украинских антикоррупционных органов. "Не ведитесь на историю про "исправим за две недели" о НАБУ и САП. Для понимания: Рада после уничтожения антикоррупционного законодательства сейчас ушла на "перерыв" на четыре недели, до 20-х чисел августа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030792470.html

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в мире, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу