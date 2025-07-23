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В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
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15:39 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/rada-2030866501.html
В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ
В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что после ограничения полномочий антикоррупционных органов в стране украинский парламент ушел на каникулы до... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:39:00+03:00
2025-07-23T15:39:00+03:00
в мире
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что после ограничения полномочий антикоррупционных органов в стране украинский парламент ушел на каникулы до конца августа и не сможет внести изменения в документ в ближайшее время. Ранее Владимир Зеленский пообещал за две недели разработать план изменений в подписанный ранее закон о значительном сокращении полномочий украинских антикоррупционных органов. "Не ведитесь на историю про "исправим за две недели" о НАБУ и САП. Для понимания: Рада после уничтожения антикоррупционного законодательства сейчас ушла на "перерыв" на четыре недели, до 20-х чисел августа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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в мире, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
В Раде объяснили, почему не смогут исправить закон об ограничении НАБУ

Железняк: Рада уходит на каникулы и не сможет быстро исправить закон НАБУ и САП

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что после ограничения полномочий антикоррупционных органов в стране украинский парламент ушел на каникулы до конца августа и не сможет внести изменения в документ в ближайшее время.
Ранее Владимир Зеленский пообещал за две недели разработать план изменений в подписанный ранее закон о значительном сокращении полномочий украинских антикоррупционных органов.
"Не ведитесь на историю про "исправим за две недели" о НАБУ и САП. Для понимания: Рада после уничтожения антикоррупционного законодательства сейчас ушла на "перерыв" на четыре недели, до 20-х чисел августа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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