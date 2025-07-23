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Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос - РИА Новости, 23.07.2025
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06:51 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/rabota-2030756471.html
Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос
Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос - РИА Новости, 23.07.2025
Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос
Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу - вакансий для их возраста мало, к примеру, 13% соискателей при трудоустройстве и вовсе скрывали свой... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:51:00+03:00
2025-07-23T06:51:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу - вакансий для их возраста мало, к примеру, 13% соискателей при трудоустройстве и вовсе скрывали свой возраст, сообщается в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняли участие 1840 сотрудников российских компаний старше 50 лет. "48% считают, что людям старше 50 лет тяжело находить работу, также 48% респондентов уверены, что все зависит от опыта и сферы работы, только 4% думают, что найти работу легко. Кстати, скрывать свой возраст при приеме на работу приходилось 13% ответивших", - сообщают аналитики сервиса. Также аналитики сообщают, что 71% российских сотрудников в возрасте 50 лет и старше за последний год не меняли работу, 15% поменяли место работы, но остались в отрасли, 9% переквалифицировались и ушли в другую отрасль, а еще 5% попали под сокращение в этом году и находятся в поисках нового места. Согласно данным исследования, 44% из числа тех, кто искал новое место работы, отмечают боязнь не подойти из-за возраста. При этом каждый пятый боялся, что будет долго вникать в новые процессы, 19% - что не справятся с количеством задач и нагрузкой. Ещё 16% переживали, потому что слишком привыкли к старой работе, 12% - потому что давно не меняли сферу деятельности и 8% признавали, что с более молодыми и успешными коллегами "будут чувствовать себя не в своей тарелке". Уточняется, что участники исследования имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.
https://ria.ru/20250722/bezrabotnye-1599982658.html
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общество, россия
Общество, Россия
Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос

Зарплата.ру: вакансий для россиян старше 50 лет мало, они часто скрывают возраст

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу - вакансий для их возраста мало, к примеру, 13% соискателей при трудоустройстве и вовсе скрывали свой возраст, сообщается в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняли участие 1840 сотрудников российских компаний старше 50 лет. "48% считают, что людям старше 50 лет тяжело находить работу, также 48% респондентов уверены, что все зависит от опыта и сферы работы, только 4% думают, что найти работу легко. Кстати, скрывать свой возраст при приеме на работу приходилось 13% ответивших", - сообщают аналитики сервиса.
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Также аналитики сообщают, что 71% российских сотрудников в возрасте 50 лет и старше за последний год не меняли работу, 15% поменяли место работы, но остались в отрасли, 9% переквалифицировались и ушли в другую отрасль, а еще 5% попали под сокращение в этом году и находятся в поисках нового места.
Согласно данным исследования, 44% из числа тех, кто искал новое место работы, отмечают боязнь не подойти из-за возраста. При этом каждый пятый боялся, что будет долго вникать в новые процессы, 19% - что не справятся с количеством задач и нагрузкой. Ещё 16% переживали, потому что слишком привыкли к старой работе, 12% - потому что давно не меняли сферу деятельности и 8% признавали, что с более молодыми и успешными коллегами "будут чувствовать себя не в своей тарелке". Уточняется, что участники исследования имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.
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