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Исследование показало, как россияне относятся к повышению коллег - РИА Новости, 23.07.2025
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03:24 23.07.2025 (обновлено: 13:08 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/rabota-2030746194.html
Исследование показало, как россияне относятся к повышению коллег
Исследование показало, как россияне относятся к повышению коллег - РИА Новости, 23.07.2025
Исследование показало, как россияне относятся к повышению коллег
Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:24:00+03:00
2025-07-23T13:08:00+03:00
общество
работа
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 2 из 3 россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно", - сказано в исследовании среди 1600 респондентов. Выяснилось также, что 24% работающих россиян оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 65% - как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы 8 из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 31%. В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% - что мешает. Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством приятельскими (26% против 23% соответственно), но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола (46% против 37% среди женщин). Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь (54%).
https://ria.ru/20250722/utechka-2030525130.html
https://ria.ru/20250717/intuitsiya-2029600665.html
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общество, работа, россия
Общество, Работа, Россия
Исследование показало, как россияне относятся к повышению коллег

SuperJob: каждый шестой россиянин прекратит дружить с коллегой, ставшим боссом

© РИА Новости / Сергей КузнецовДевушка поднимается по лестнице в офисе
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если тот станет его руководителем, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 2 из 3 россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (71%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно", - сказано в исследовании среди 1600 респондентов.
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Выяснилось также, что 24% работающих россиян оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 65% - как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы 8 из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 31%.
В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% - что мешает.
Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством приятельскими (26% против 23% соответственно), но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола (46% против 37% среди женщин). Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь (54%).
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