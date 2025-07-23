https://ria.ru/20250723/pvo-2031007331.html

Сальдо сообщил о работе ПВО на юге Херсонской области

Сальдо сообщил о работе ПВО на юге Херсонской области - РИА Новости, 23.07.2025

Сальдо сообщил о работе ПВО на юге Херсонской области

Система ПВО сработала на Арабатской стрелке в южной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:11:00+03:00

2025-07-23T23:11:00+03:00

2025-07-23T23:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

днепр (река)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Система ПВО сработала на Арабатской стрелке в южной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Арабатская стрелка. Внимание. Работает ПВО", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Других подробностей губернатор не привел. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030146068.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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безопасность, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо