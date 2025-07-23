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Сальдо сообщил о работе ПВО на юге Херсонской области - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/pvo-2031007331.html
Сальдо сообщил о работе ПВО на юге Херсонской области
Сальдо сообщил о работе ПВО на юге Херсонской области - РИА Новости, 23.07.2025
Сальдо сообщил о работе ПВО на юге Херсонской области
Система ПВО сработала на Арабатской стрелке в южной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:11:00+03:00
2025-07-23T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Система ПВО сработала на Арабатской стрелке в южной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Арабатская стрелка. Внимание. Работает ПВО", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Других подробностей губернатор не привел. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030146068.html
херсонская область
россия
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безопасность, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо
Сальдо сообщил о работе ПВО на юге Херсонской области

Сальдо: система ПВО сработала на Арабатской стрелке в Херсонской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Система ПВО сработала на Арабатской стрелке в южной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Арабатская стрелка. Внимание. Работает ПВО", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Других подробностей губернатор не привел.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир Сальдо
 
 
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