https://ria.ru/20250723/pvo-2030746597.html

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области - РИА Новости, 23.07.2025

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области

Силы ПВО ночью уничтожили 12 беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:34:00+03:00

2025-07-23T03:34:00+03:00

2025-07-23T03:40:00+03:00

тульская область

безопасность

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 12 беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 беспилотников. Пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется", - написал он.Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)