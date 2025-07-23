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Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области - РИА Новости, 23.07.2025
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области
Силы ПВО ночью уничтожили 12 беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:34:00+03:00
2025-07-23T03:34:00+03:00
2025-07-23T03:40:00+03:00
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 12 беспилотников в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 беспилотников. Пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется", - написал он.Миляев отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, безопасность, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области
Миляев: силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области