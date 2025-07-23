https://ria.ru/20250723/pvo-2030736473.html

Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА

Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025

Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА

ПВО сбила 51 украинский дрон в семи регионах России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ПВО сбила 51 украинский дрон в семи регионах России, сообщили в Минобороны."22 июля в период с 21.00 мск до 23.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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