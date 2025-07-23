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Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА
Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025
Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА
ПВО сбила 51 украинский дрон в семи регионах России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:06:00+03:00
2025-07-23T00:06:00+03:00
2025-07-23T00:12:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ПВО сбила 51 украинский дрон в семи регионах России, сообщили в Минобороны."22 июля в период с 21.00 мск до 23.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА
Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА самолетного типа