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Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 23.07.2025 (обновлено: 00:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/pvo-2030736473.html
Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА
Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025
Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА
ПВО сбила 51 украинский дрон в семи регионах России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:06:00+03:00
2025-07-23T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
курская область
вооруженные силы украины
беспилотники
ростовская область
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ПВО сбила 51 украинский дрон в семи регионах России, сообщили в Минобороны."22 июля в период с 21.00 мск до 23.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, брянская область, курская область, вооруженные силы украины, беспилотники, ростовская область, орловская область, тульская область, калужская область, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Ростовская область, Орловская область, Тульская область, Калужская область, Липецкая область
Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА

Силы ПВО за вечер сбили 51 украинский БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ПВО сбила 51 украинский дрон в семи регионах России, сообщили в Минобороны.
«
"22 июля в период с 21.00 мск до 23.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Из них:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныБеспилотникиРостовская областьОрловская областьТульская областьКалужская областьЛипецкая область
 
 
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