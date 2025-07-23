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ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Орловской областью за ночь
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Орловской областью за ночь - РИА Новости, 23.07.2025
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Орловской областью за ночь
Четыре вражеских БПЛА сбито над Орловской областью за прошедшую ночь, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:21:00+03:00
2025-07-23T09:21:00+03:00
2025-07-23T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Четыре вражеских БПЛА сбито над Орловской областью за прошедшую ночь, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 4 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Клычков уточнил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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РИА Новости
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безопасность, орловская область, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Орловской областью за ночь
ПВО сбила 4 БПЛА ВСУ над Орловской областью за ночь, пострадавших нет