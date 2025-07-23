https://ria.ru/20250723/pvo--2030768352.html

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Орловской областью за ночь

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Орловской областью за ночь - РИА Новости, 23.07.2025

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Орловской областью за ночь

Четыре вражеских БПЛА сбито над Орловской областью за прошедшую ночь, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:21:00+03:00

2025-07-23T09:21:00+03:00

2025-07-23T09:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

андрей клычков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Четыре вражеских БПЛА сбито над Орловской областью за прошедшую ночь, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 4 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Клычков уточнил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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2025

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безопасность, орловская область, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)