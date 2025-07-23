https://ria.ru/20250723/putin-2030938684.html

Путин поблагодарил депутатов Госдумы за работу в ходе весенней сессии

Путин поблагодарил депутатов Госдумы за работу в ходе весенней сессии - РИА Новости, 23.07.2025

Путин поблагодарил депутатов Госдумы за работу в ходе весенней сессии

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным поблагодарил депутатов Госдумы за работу в ходе весенней... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:56:00+03:00

2025-07-23T18:56:00+03:00

2025-07-23T18:56:00+03:00

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным поблагодарил депутатов Госдумы за работу в ходе весенней сессии. "Вячеслав Викторович, хочу поблагодарить вас и всех депутатов Государственной думы за работу в ходе весенней сессии парламента в 2025 году", - сказал президент.

https://ria.ru/20250723/gosduma-2030827621.html

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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф