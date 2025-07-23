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Путин принял Володина с докладом - РИА Новости, 23.07.2025
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18:41 23.07.2025 (обновлено: 20:25 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/putin-2030929407.html
Путин принял Володина с докладом
Путин принял Володина с докладом - РИА Новости, 23.07.2025
Путин принял Володина с докладом
Президент России Владимир Путин принял председателя Госдумы Вячеслава Володина с докладом об итогах весенней сессии. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:41:00+03:00
2025-07-23T20:25:00+03:00
политика
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял председателя Госдумы Вячеслава Володина с докладом об итогах весенней сессии. "На рассмотрении Госдумы находится 1125 законопроектов. То есть это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. И уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством", — сказал глава государства.Он поблагодарил депутатов за работу и отметил, что нижняя палата парламента имеет большой и значимый задел на осеннюю сессию.В свою очередь, Володин отметил, что депутаты стараются сделать все, чтобы во время вызовов, санкций и угроз парламент оставался консолидированным и максимально профессионально решал вопросы, которые волнуют людей.&quot;Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за то внимание, которое вы оказываете работе Государственной думы&quot;, — сказал председатель ГД.Он добавил, что одним из главных приоритетов для депутатов остается решение проблем участников СВО и их семей. Володин уточнил, что в течение года Дума приняла по этой теме 15 законов, а всего с начала спецоперации — 139.&quot;Мы создали систему, сформировали нормальное поле. И исходим из того, что все меняется. И если есть необходимость, исходя опять-таки из вызовов, ситуаций, надо совершенствовать законодательство и принимать те решения, которые требуют обстановка и время. Поэтому именно этому направлению мы уделяем постоянное внимание и держим на особом контроле&quot;, — подчеркнул он.В Госдуме в среду прошло завершающее пленарное заседание весенней сессии. На нем рассмотрели несколько законопроектов, руководители парламентских фракций и председатель Госдумы подвели итоги работы, после чего Володин объявил о закрытии весенней сессии палаты. В весеннюю сессию 2025 года Дума провела 46 пленарных заседаний и приняла 354 закона. Осенняя сессия начнется 2 сентября, первое пленарное заседание состоится 16 сентября, до этого депутаты будут работать в регионах.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029256541.html
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Путин встретился с Володиным
Путин встретился с Володиным
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политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин принял Володина с докладом

Путин принял Володина с докладом об итогах весенней сессии Госдумы

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял председателя Госдумы Вячеслава Володина с докладом об итогах весенней сессии.
«
"На рассмотрении Госдумы находится 1125 законопроектов. То есть это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. И уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством", — сказал глава государства.
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Он поблагодарил депутатов за работу и отметил, что нижняя палата парламента имеет большой и значимый задел на осеннюю сессию.
В свою очередь, Володин отметил, что депутаты стараются сделать все, чтобы во время вызовов, санкций и угроз парламент оставался консолидированным и максимально профессионально решал вопросы, которые волнуют людей.
«

"Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за то внимание, которое вы оказываете работе Государственной думы", — сказал председатель ГД.

Он добавил, что одним из главных приоритетов для депутатов остается решение проблем участников СВО и их семей. Володин уточнил, что в течение года Дума приняла по этой теме 15 законов, а всего с начала спецоперации — 139.
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«

"Мы создали систему, сформировали нормальное поле. И исходим из того, что все меняется. И если есть необходимость, исходя опять-таки из вызовов, ситуаций, надо совершенствовать законодательство и принимать те решения, которые требуют обстановка и время. Поэтому именно этому направлению мы уделяем постоянное внимание и держим на особом контроле", — подчеркнул он.

В Госдуме в среду прошло завершающее пленарное заседание весенней сессии. На нем рассмотрели несколько законопроектов, руководители парламентских фракций и председатель Госдумы подвели итоги работы, после чего Володин объявил о закрытии весенней сессии палаты.
В весеннюю сессию 2025 года Дума провела 46 пленарных заседаний и приняла 354 закона. Осенняя сессия начнется 2 сентября, первое пленарное заседание состоится 16 сентября, до этого депутаты будут работать в регионах.
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