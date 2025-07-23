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Путин подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год - РИА Новости, 23.07.2025
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18:39 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030928212.html
Путин подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год
Путин подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:39:00+03:00
2025-07-23T18:39:00+03:00
россия
антон силуанов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к объему, утвержденному ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. Доходы бюджета в 2024 году увеличились до 18,2% ВВП с 16,5% в 2023 году, расходы – до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики и обусловлена ростом оборотных налогов на фоне увеличения объемов производства и импорта продукции. Выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы. При этом часть нефтегазовых доходов в сумме 1,3 триллиона рублей пополнила Фонд национального благосостояния (ФНБ). Объем ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей. Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета). Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.
https://ria.ru/20250702/gosduma-2026642523.html
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россия, антон силуанов, владимир путин, экономика
Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к объему, утвержденному ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей.
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Доходы бюджета в 2024 году увеличились до 18,2% ВВП с 16,5% в 2023 году, расходы – до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП.
Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики и обусловлена ростом оборотных налогов на фоне увеличения объемов производства и импорта продукции. Выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы.
При этом часть нефтегазовых доходов в сумме 1,3 триллиона рублей пополнила Фонд национального благосостояния (ФНБ). Объем ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей.
Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета).
Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.
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