https://ria.ru/20250723/putin-2030928212.html

Путин подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год

Путин подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:39:00+03:00

2025-07-23T18:39:00+03:00

2025-07-23T18:39:00+03:00

россия

антон силуанов

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к объему, утвержденному ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. Доходы бюджета в 2024 году увеличились до 18,2% ВВП с 16,5% в 2023 году, расходы – до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики и обусловлена ростом оборотных налогов на фоне увеличения объемов производства и импорта продукции. Выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы. При этом часть нефтегазовых доходов в сумме 1,3 триллиона рублей пополнила Фонд национального благосостояния (ФНБ). Объем ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей. Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета). Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026642523.html

https://ria.ru/20250723/putin--2030903192.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон силуанов, владимир путин, экономика