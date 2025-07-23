https://ria.ru/20250723/putin-2030913229.html

Путин оценил работу по реализации "земских" программ

Путин оценил работу по реализации "земских" программ - РИА Новости, 23.07.2025

Путин оценил работу по реализации "земских" программ

Работа по реализации "земских" программ в РФ построена эффективно, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:01:00+03:00

2025-07-23T18:01:00+03:00

2025-07-23T18:01:00+03:00

россия

владимир путин

максим орешкин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Работа по реализации "земских" программ в РФ построена эффективно, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду. Основной темой совещания стала реализация программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". По итогам совещания Путин поручил замруководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину обобщить прозвучавшие предложения в виде поручений. "В целом работа построена эффективно, но видим, что есть вещи, на которые следует обратить внимание, и просил бы вас это зафиксировать. Проработайте с коллегами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250723/putin-2030899804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, максим орешкин, общество