https://ria.ru/20250723/putin-2030913229.html
Путин оценил работу по реализации "земских" программ
Путин оценил работу по реализации "земских" программ - РИА Новости, 23.07.2025
Путин оценил работу по реализации "земских" программ
Работа по реализации "земских" программ в РФ построена эффективно, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:01:00+03:00
2025-07-23T18:01:00+03:00
2025-07-23T18:01:00+03:00
россия
владимир путин
максим орешкин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Работа по реализации "земских" программ в РФ построена эффективно, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду. Основной темой совещания стала реализация программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". По итогам совещания Путин поручил замруководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину обобщить прозвучавшие предложения в виде поручений. "В целом работа построена эффективно, но видим, что есть вещи, на которые следует обратить внимание, и просил бы вас это зафиксировать. Проработайте с коллегами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250723/putin-2030899804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, максим орешкин, общество
Россия, Владимир Путин, Максим Орешкин, Общество
Путин оценил работу по реализации "земских" программ
Путин: работы по реализации земских программ в России построены эффективно