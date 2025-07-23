https://ria.ru/20250723/putin-2030899804.html

Путин одобрил освобождение от налогов участников программы "Земский тренер"

Путин одобрил освобождение от налогов участников программы "Земский тренер" - РИА Новости, 23.07.2025

Путин одобрил освобождение от налогов участников программы "Земский тренер"

Президент России Владимир Путин поддержал предложение освободить от налогообложения выплаты участникам программы "Земский тренер". РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:24:00+03:00

2025-07-23T17:24:00+03:00

2025-07-23T17:24:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение освободить от налогообложения выплаты участникам программы "Земский тренер". В ходе совещания президента РФ с членами правительства России вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил освободить от налогообложения выплаты участникам программы "Земский тренер". "Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера, начиная с 2025 года", - сказал он. Путин одобрил данную инициативу. "Я с вами согласен. Так и нужно сделать. Я согласен с вашими предложениями", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250402/pedagogi-2008884563.html

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россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, общество