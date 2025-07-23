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В России появится перечень стратегически значимых лекарств - РИА Новости, 23.07.2025
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17:11 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030894719.html
В России появится перечень стратегически значимых лекарств
В России появится перечень стратегически значимых лекарств - РИА Новости, 23.07.2025
В России появится перечень стратегически значимых лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "стратегически значимые лекарственные средства", а кабмин наделяется полномочиями... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:11:00+03:00
2025-07-23T17:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "стратегически значимые лекарственные средства", а кабмин наделяется полномочиями по формированию порядка и критериев утверждения перечня таких лекарств. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, под стратегически значимыми лекарственными средствами следует понимать лекарственные средства для медицинского применения, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации, и производство которых должно быть обеспечено на территории РФ. Кроме того, перечень стратегически значимых лекарственных средств, а также порядок и критерии его формирования должны утверждаться правительством РФ. Закон вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20250722/rossija-2030604341.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России появится перечень стратегически значимых лекарств

Путин подписал закон о формировании перечня стратегически значимых лекарств

© Fotolia / cat_111Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "стратегически значимые лекарственные средства", а кабмин наделяется полномочиями по формированию порядка и критериев утверждения перечня таких лекарств.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Согласно принятому закону, под стратегически значимыми лекарственными средствами следует понимать лекарственные средства для медицинского применения, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации, и производство которых должно быть обеспечено на территории РФ.
Кроме того, перечень стратегически значимых лекарственных средств, а также порядок и критерии его формирования должны утверждаться правительством РФ.
Закон вступит в силу с 1 сентября.
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