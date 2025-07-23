https://ria.ru/20250723/putin-2030892630.html
Путин подписал закон о предоставлении средств на лекарства тяжелым больным
Путин подписал закон о предоставлении средств на лекарства тяжелым больным - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о предоставлении средств на лекарства тяжелым больным
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство РФ наделяется правом предоставлять регионам РФ средства из федерального бюджета... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:06:00+03:00
2025-07-23T17:06:00+03:00
2025-07-23T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство РФ наделяется правом предоставлять регионам РФ средства из федерального бюджета для обеспечения тяжелобольных граждан необходимыми лекарствами, если регион не может исполнить свои обязанности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Принятым законом правительство РФ наделяется правом предоставлять российским регионам средства из федерального бюджета для обеспечения тяжелобольных граждан необходимыми лекарствами. Подчеркивается, что размер выделяемых средств и порядок их предоставления также будет устанавливать кабмин. Кроме того, правительство наделяется правом утверждать порядок и критерии для подтверждения факта невозможности исполнения субъектом РФ своих полномочий по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. В сопроводительных документах отмечалось, что в настоящее время 21 165 человек включены в регистр лиц, страдающих данными заболеваниями, которые в том числе приводят к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности. Средняя стоимость терапии одного пациента указанными заболеваниями составляет около 2,76 миллиона рублей в год. Подчеркивалось, что данные изменения необходимы для того, чтобы оценить, была ли ситуация с невыполнением своих обязанностей субъектом РФ в данной области связана с ненадлежащим исполнением или вызвана действием объективных факторов. Закон вступает в силу 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250716/zakon-2029469499.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о предоставлении средств на лекарства тяжелым больным
Путин подписал закон о предоставлении регионам средств на лекарства
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство РФ наделяется правом предоставлять регионам РФ средства из федерального бюджета для обеспечения тяжелобольных граждан необходимыми лекарствами, если регион не может исполнить свои обязанности.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Принятым законом правительство РФ
наделяется правом предоставлять российским регионам средства из федерального бюджета для обеспечения тяжелобольных граждан необходимыми лекарствами. Подчеркивается, что размер выделяемых средств и порядок их предоставления также будет устанавливать кабмин.
Кроме того, правительство наделяется правом утверждать порядок и критерии для подтверждения факта невозможности исполнения субъектом РФ своих полномочий по обеспечению лекарственными препаратами граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний.
В сопроводительных документах отмечалось, что в настоящее время 21 165 человек включены в регистр лиц, страдающих данными заболеваниями, которые в том числе приводят к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности. Средняя стоимость терапии одного пациента указанными заболеваниями составляет около 2,76 миллиона рублей в год. Подчеркивалось, что данные изменения необходимы для того, чтобы оценить, была ли ситуация с невыполнением своих обязанностей субъектом РФ в данной области связана с ненадлежащим исполнением или вызвана действием объективных факторов.
Закон вступает в силу 1 января 2026 года.