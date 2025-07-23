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Путин обсудил с правительством развитие механизма особых экономических зон - РИА Новости, 23.07.2025
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16:57 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030890108.html
Путин обсудил с правительством развитие механизма особых экономических зон
Путин обсудил с правительством развитие механизма особых экономических зон - РИА Новости, 23.07.2025
Путин обсудил с правительством развитие механизма особых экономических зон
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил развитие механизма особых экономических зон (ОЭЗ) в стране. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:57:00+03:00
2025-07-23T16:57:00+03:00
россия
владимир путин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил развитие механизма особых экономических зон (ОЭЗ) в стране. "С июля 2005 года, то есть уже 20 лет, работает механизм особых экономических зон. Максим Геннадьевич, попросил бы вас пару слов насчет сказать, как работает это. Какие результаты?", - сказал Путин, обращаясь к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову. ОЭЗ – это территория, на которой действуют особые правила для бизнеса, в том числе налоговые и таможенные льготы. Чтобы стать резидентом ОЭЗ, бизнес должен соответствовать определенным условиям. Они могут отличаться в разных ОЭЗ, при этом, как правило, существуют ограничения для отдельных видов деятельности, например, для добычи полезных ископаемых, нефтехимии, производства алкогольной продукции.
https://ria.ru/20250723/putin-2030888589.html
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россия, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Путин обсудил с правительством развитие механизма особых экономических зон

Путин спросил Решетникова о результатах развития механизма ОЭЗ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил развитие механизма особых экономических зон (ОЭЗ) в стране.
"С июля 2005 года, то есть уже 20 лет, работает механизм особых экономических зон. Максим Геннадьевич, попросил бы вас пару слов насчет сказать, как работает это. Какие результаты?", - сказал Путин, обращаясь к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову.
ОЭЗ – это территория, на которой действуют особые правила для бизнеса, в том числе налоговые и таможенные льготы. Чтобы стать резидентом ОЭЗ, бизнес должен соответствовать определенным условиям. Они могут отличаться в разных ОЭЗ, при этом, как правило, существуют ограничения для отдельных видов деятельности, например, для добычи полезных ископаемых, нефтехимии, производства алкогольной продукции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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