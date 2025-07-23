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Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток - РИА Новости, 23.07.2025
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16:52 23.07.2025 (обновлено: 16:54 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/putin-2030889097.html
Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток
Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток
Пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:52:00+03:00
2025-07-23T16:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее пособие беременным студенткам выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляло от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.Новым законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Данное нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.Кроме того, согласно принятому закону, Социальный фонд России наделяется полномочиями по назначению и выплате пособия, это будет производиться за счет средств федерального бюджета.Закон вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20250723/udalenka-2030799449.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Пособие для беременных для студентов вырастет до 100% прожиточного минимума

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Ранее пособие беременным студенткам выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляло от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.
Новым законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Данное нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Кроме того, согласно принятому закону, Социальный фонд России наделяется полномочиями по назначению и выплате пособия, это будет производиться за счет средств федерального бюджета.
Закон вступит в силу с 1 сентября.
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