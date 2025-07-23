https://ria.ru/20250723/putin-2030889097.html

Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:52:00+03:00

2025-07-23T16:52:00+03:00

2025-07-23T16:54:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее пособие беременным студенткам выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляло от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.Новым законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Данное нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.Кроме того, согласно принятому закону, Социальный фонд России наделяется полномочиями по назначению и выплате пособия, это будет производиться за счет средств федерального бюджета.Закон вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20250723/udalenka-2030799449.html

https://ria.ru/20250605/gosduma-2021018695.html

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общество, россия, владимир путин