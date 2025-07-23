Рейтинг@Mail.ru
Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/putin-2030888916.html
Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших
Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших - РИА Новости, 23.07.2025
Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:51:00+03:00
2025-07-23T16:51:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон в случае смерти заемщика запрещает кредиторам начислять неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства его наследником (наследниками), но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда. Причем это касается и ипотеки. Соответствующие изменения вносятся в статью 14 закона "О потребительском кредите (займе)". Они вступают в силу с 1 сентября 2025 года. При этом положения нового закона будут применяться и к правоотношениям, возникающим из заключенных до этой даты договоров, в части прав и обязанностей, которые возникнут после 1 сентября. В соответствии с Гражданским кодексом, принявшие наследство граждане отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, пропорционально своим долям в наследстве. При этом для вступления в наследство установлен шестимесячный срок. Однако на практике наследники не всегда заранее осведомлены о кредитных долгах наследодателя. До принятия наследства они зачастую узнавали о таких долгах от кредиторов, которые связывались с ними и требовали полностью погасить задолженность, включая пени и штрафы, отмечается в сопроводительных документах.
https://ria.ru/20250401/dolgi-1789521168.html
https://ria.ru/20250213/putin-1999239475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших

Путин подписал закон о запрете начислять пени по долгам умершего заемщика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон в случае смерти заемщика запрещает кредиторам начислять неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства его наследником (наследниками), но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда. Причем это касается и ипотеки.
Списать кредит - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
1 апреля, 18:10
Соответствующие изменения вносятся в статью 14 закона "О потребительском кредите (займе)". Они вступают в силу с 1 сентября 2025 года. При этом положения нового закона будут применяться и к правоотношениям, возникающим из заключенных до этой даты договоров, в части прав и обязанностей, которые возникнут после 1 сентября.
В соответствии с Гражданским кодексом, принявшие наследство граждане отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, пропорционально своим долям в наследстве. При этом для вступления в наследство установлен шестимесячный срок.
Однако на практике наследники не всегда заранее осведомлены о кредитных долгах наследодателя. До принятия наследства они зачастую узнавали о таких долгах от кредиторов, которые связывались с ними и требовали полностью погасить задолженность, включая пени и штрафы, отмечается в сопроводительных документах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам
13 февраля, 21:12
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала