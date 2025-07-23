https://ria.ru/20250723/putin-2030888916.html

Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших

Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших - РИА Новости, 23.07.2025

Путин запретил начислять пени по просроченным кредитам умерших

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:51:00+03:00

2025-07-23T16:51:00+03:00

2025-07-23T16:51:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон в случае смерти заемщика запрещает кредиторам начислять неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства его наследником (наследниками), но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда. Причем это касается и ипотеки. Соответствующие изменения вносятся в статью 14 закона "О потребительском кредите (займе)". Они вступают в силу с 1 сентября 2025 года. При этом положения нового закона будут применяться и к правоотношениям, возникающим из заключенных до этой даты договоров, в части прав и обязанностей, которые возникнут после 1 сентября. В соответствии с Гражданским кодексом, принявшие наследство граждане отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, пропорционально своим долям в наследстве. При этом для вступления в наследство установлен шестимесячный срок. Однако на практике наследники не всегда заранее осведомлены о кредитных долгах наследодателя. До принятия наследства они зачастую узнавали о таких долгах от кредиторов, которые связывались с ними и требовали полностью погасить задолженность, включая пени и штрафы, отмечается в сопроводительных документах.

https://ria.ru/20250401/dolgi-1789521168.html

https://ria.ru/20250213/putin-1999239475.html

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россия, владимир путин, общество